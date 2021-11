Football: Est-ce possible que Baumelle face appel à Tanguy Kouassi

Tanguy Kouassi inarrêtable face à la sortie du Bayern Munich en ligue des champions contre le Benfica.

Arrivé au Bayern de Munich à l’été 2020, en provenance du Paris Saint Germain, Tanguy Kouassi a ébloui tout son monde hier en ligue des champions.

Titularisé seulement six fois la saison dernière, handicapé notamment par une blessure aux ischio-jambiers, le joueur formé au Paris Saint-Germain est également peu utilisé cette année, malgré une bonne présaison. Hier à l’occasion de la 4ème journée de la champions league qui opposait son club du Bayern de Munich au portugais de Benfica, l’ivoirien a marqué les esprits en rendant une copie parfaite. Son coach Julian Nagelsmann, l’a encensé après la rencontre. « Tanguy a fait un match exceptionnel. Si vous tenez compte du peu de temps de jeu dont il dispose, c’était très, très fort. Il a joué parce que deux ont échoué dans sa position. Je ne l’aurais pas laissé jouer si les deux autres étaient en forme. Mais c’est aussi comme ça en tant qu’entraîneur : si vous voulez qu’un joueur s’améliore, il faut lui donner sa chance. Nous avons très peu de formation. Ce qu’il a très bien fait, ce sont ses balles dans le demi-espace, où il a fait trop d’erreurs à plusieurs reprises lors des moments d’entraînement ou lors des tests de matches. Il a très bien fait aujourd’hui. Je dois dire que l’ordre de l’adversaire permet aussi des chemins de passe qui lui font du bien. Ce qu’il sait déjà faire et ce qu’il a très bien fait aujourd’hui, outre sa force dans le ballon, c’est défendre. Il est très agressif et a très bien défendu. »

Formé au Paris Saint-Germain, le franco-ivoirien peut évoluer en défense centrale tout comme milieu défensif. Évoluant avec les sélections de jeunes français, Patrice Baumelle devrait lorgner sur lui pour rejoindre les éléphants. Il pourrait apporter son agressivité et sa science de la défense.

DD

Comments

comments