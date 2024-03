FOOTBALL/ FECAFOOT SUSPEND 61 JOUEURS POUR DOUBLE IDENTITÉ : LES DÉTAILS DE L’AFFAIRE

Ce sont 61 joueurs qui ont été récemment déclarés provisoirement inéligibles par la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) pour les play-offs du championnat MTN Elite One.

Cette décision fait suite à la découverte de leur double identité, faussant ainsi leur âge réel. Cette affaire risque d’agiter davantage le monde du football camerounais et la présidence de Samuel Eto’o, déjà entachée par plusieurs polémiques.

Nathan Doualla, sélectionné avec les Lions Indomptables lors de la CAN 2023, était censé avoir 17 ans, né le 15 juin 2006

Parmi les joueurs concernés, Nathan Doualla, sélectionné avec les Lions Indomptables lors de la CAN 2023, était censé avoir 17 ans, né le 15 juin 2006. Toutefois, peu de gens croyaient réellement à cette affirmation, son apparence physique laissant supposer un âge légèrement plus avancé. Il a finalement été suspendu des play-offs du championnat local, où il évolue avec le club de Victoria United, en raison de sa double identité.

La liste des joueurs suspendus

Yong Sport academy (13 Joueurs)

– Arnaud Messanga Messanga

– Fabrice Kamaka Fils

– Njiberu Durell

– Kelvin Tah

– Nchindo John Bosco

– Precious Chinazah

– Cédric Wayi

– Silus Mungala

– Valentine Abeweh

– Mujimbu Ramadan

– Ousman Kengne

– Amidu Mohamed

– Robert Koneyi

Victoria United (07 Joueurs)

– Nathan Douala

– Nji Richmond

– Ndanga André

– Martin Menoua

– Kylan Tchunte

– Ikoi Sergeo

– Germain Fina

As Fortuna (07 Joueurs )

– Marc Essono

– Pascal Ze Ze

– Jean Daniel Enama

– Yves Mbappe

– Junior Njoh

– Patrick Russel Mbarga

– Mbao Hedah

Ums de Loum (05 Joueurs)

– Bertin Nguemaleu

– Joseph Cousin Ndongo

– Camille Noah

– Ryan Pharell Kouam

– Etienne Julien Andjama

Colombe du Sud (05 Joueurs)

– Franklin Kamleu

– Junior Evouna

– Alex Jakai

– Rodrigue Mvondo

– Maxwell Cho

Gazelle Fa (04 Joueurs)

– Yoan Alphonse II Efala

– Ibrahim Zakari

– Philippe qmataba

– Mohammadou Wale

Dynamo Douala (04 Joueurs)

– Jordy Youmba

– Evrard Pangip

– Alain Zidane Bikoe

– Prosper Nlend Ntep

Union de Douala (03 Joueurs)

– Noël Austin Ajoh

– Yves Enzo Borgne

– Sokmak Keller

Fovu de Baham (03 Joueurs)

– Paulin Banda

– Junior Bandji

– Cyrille Ngando

Apejes (02 Joueurs)

– Zacharie Arthur

– Tcholefack Igor

Pwd Bamenda (02 Joueurs)

– Nundi Fonda Christian

– Mfor Divine

Bamboutos Mbouda (02 Joueurs)

– Bekono Mengwa

– Lend Horty

Astres Douala (02 Joueurs)

– Lyonga Jonas Ekoi

– Rodrigue Joël Kamga

Avion du Nkam (02 Joueurs)

– Yohan Nolan Malone

– Rodrigue Manga Ottou

Fauve Azur (01 Joueur)

– Marc Bertin Atangana Amougou