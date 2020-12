Football/ Femmes: les joueuses ont droit à un congé de maternité a déclaré la FIFA

L’instance dirigeante du football mondial, FIFA, a approuvé un congé de maternité de 14 semaines pour les joueuses professionnelles.

Proposé en novembre dernier, le congé de maternité pour les joueuses professionnelles de football a été approuvé par la FIFA. Selon l’instance dirigeante du football mondial, le club d’une joueuse sera «obligé de la réintégrer après son retour de congé de maternité » et de lui fournir également un soutien médical adéquat.

Dans une vidéo partagée sur le compte Twitter de l’instance dirigeante, Gianni Infantino, président de la FIFA, a déclaré que les mesures historiques étaient destinées à protéger les footballeuses. « Les joueurs sont le protagoniste du jeu, ils sont la partie la plus importante du jeu et nous devons nous assurer de préparer le terrain pour qu’ils brillent« , a-t-il déclaré. «En ce qui concerne les joueuses, nous devrions apporter plus de stabilité à leur carrière. Par exemple, si elles doivent prendre un congé de maternité, elles n’ont pas à s’inquiéter. Si nous voulons vraiment améliorer le football féminin, nous devons examiner tous ces aspects», a ajouté le dirigeant suisse.

Le congé de maternité obligatoire de 14 semaines verrait les joueuses se garantir un minimum des deux tiers de leur salaire par leurs clubs.

