Football: fin de partie pour Aristide Bancé

Après avoir mis un terme à sa carrière internationale, l’attaquant burkinabé Aristide Bancé, a annoncé dimanche, la fin de sa carrière de footballeur.

En contrat avec Horoya Athletic Club jusqu’en 2021, le vieux Étalon, Aristide Bancé a mis un stop à sa carrière de footballeur, signifiant son intention de mettre fin à son aventure avec le club guinéen. L’annonce a été faite dimanche via le compte Facebook du joueur, soit 5 jours après l’annonce officielle de sa retraite internationale. Dans son message, l’attaquant burkinabé dit avoir discuté de sa dernière décision avec le président de Horoya Athletic Club.

« Après avoir annoncé ma retraite internationale je viens par cette note signifier mon intention d’arrêter avec mon club Horaya FC. J ai eu un échange avec le président du club ou je lui ai témoigné ma gratitude, les bons moments passés avec l’équipe en championnat comme en coupe africaine », a écrit Aristibe Bancé sur son compte Facebook dimanche 26 juillet 2020.

Parallèlement, il a remercié l’ensemble de ses coéquipiers et ses encadreurs pour le temps passé ensemble dans la convivialité et l’amour du travail d’équipe. « Grand merci au coach d’Horaya, mes coéquipiers, tout l’encadrement technique et tous les supporters qui m’ont accueilli comme leur frère. Je tiens également à remercier Mr Soufiane Souaré, Mr Anthonio Souaré pour tout ce qu’ils ont fait pour moi, je serai toujours disponible pour apporter ma touche et les accompagner dans leur mission« , a-t-il déclaré.

Âgé de 35 ans, Aristide Bancé est un attaquant international burkinabé. Il a connu 12 clubs dans sa carrière, dont Horaya FC est le dernier. Arrivé en mai 2019, il a inscrit 6 buts en 12 rencontres en remportant le titre du champion de Guinée.

