Football : Grosse découverte dans les vestiaires de Villeréal à la place dédiée à Éric Bailly

Éric Bailly, le défenseur ivoirien de renommée internationale, a récemment rendu un touchant hommage à sa mère en accrochant sa photo à la place qui lui est dédiée dans les vestiaires du Villarreal.

Pour Éric, sa mère représente bien plus qu’une simple figure maternelle. Elle est sa source d’inspiration, son pilier inébranlable et celle qui la soutenu dans les hauts et les bas de sa carrière de footballeur professionnel. Voir son image avant de fouler le terrain lui procure une énergie inégalée.

Le 30 décembre 2023, Éric Bailly a pris la décision de rejoindre le Villarreal en Espagne, signant un contrat jusqu’en juin 2025. Cette décision intervient après un passage décevant au Besiktas JK en Turquie, où il n’a pas pu exprimer pleinement son potentiel.