Football: « Je n’ai pas été à l’école mais c’est moi qui paie vos salaires aujourd’hui » Emmanuel Adebayor

Emmanuel Shéyi Adébayor a une fois encore enflammé la toile ce mercredi en s’en prenant ouvertement et de manière crue à ses détracteurs sur les réseaux.

D’autres internautes qui s’étaient moqués de la star togolaise pour son manque de culture en ont aussi pris pour leur grade.

« Plus les Togolais souffrent plus les gens réfléchissent pas. (…) Vous avez été à l’école et moi j’ai choisi de jouer au football. Aujourd’hui les gens ont leurs diplômes mais c’est qui paie leurs salaires. (…) Vous êtes là tous les jours à dire que je n’ai pas été à l’école, que je ne parle pas bien français. Je ne refuse pas, mais vous et vos grands diplômes allez chercher du travail au lieu de vous occuper de ma vie », a lâché la star togolaise.

Lexterieur

Comments

comments