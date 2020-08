Football: kylian Mbappé doit-il selon vous suivre Verratti?

Marco Verratti espère que Kylian Mbappé sera rétabli pour le quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, dans une semaine. Mais l’Italien estime que son coéquipier ne doit pas prendre trop de risques avec sa cheville blessée.

Habitué à composer avec les blessures avant ses grands rendez-vous en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain est actuellement à l’écoute des sensations de Kylian Mbappé. Blessé à la cheville droite par le tacle de Loïc Perrin lors de la finale de la Coupe de France, l’international français est lancé dans une course contre-la-montre pour être fin prêt le 12 août prochain, date du quart de finale contre l’Atalanta Bergame.

Mais Verratti se montre prudent avec l’état de santé de son jeune coéquipier. « Avec ce type de blessure, on navigue un peu à vue: certains jours on a l’impression que tout va bien et puis la cheville recommence à te faire mal », explique le milieu italien, dans des propos relayés par RMC.

Surtout, Verratti estime que Mbappé ne doit pas essayer de forcer son retour, pour ne pas risquer une rechute ou une aggravation de sa blessure. « Kylian travaille dur pour revenir mais il ne faut pas lui mettre la pression, explique-t-il. Il faut être prudent. Il a seulement 21 ans et il ne peut pas mettre en péril sa carrière pour un match. » Au delà de sa carrière, il y a aussi une possible demi-finale de Ligue des champions, en cas de succès, six jours plus tard…

