Football : La FIF et la RTI signent un accord pour la diffusion télé et radio des matchs du championnat ivoirien

La Fédération ivoirienne de football (FIF) et la Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) ont conclu mardi dernier à Abidjan, un accord de partenariat, rapporte une note d’information transmise mercredi à Abidjan.net.

Ce contrat qui a été paraphé par Fausseni Dembélé et Idriss Diallo, respectivement directeur général de la RTI et président de la FIF, permettra à ce groupe de médias de service public ( RTI) de diffuser les rencontres de ligue 1, 2 et 3 via la radio et la télévision.

” Les matchs de Ligue 2, Ligue 3 seront diffusés par la RTI. Concernant la Ligue 1, la FIF, la RTI et le diffuseur officiel de cette compétition, ont tablé sur une collaboration tripartite dont les termes n’ont pas été définis”, a souligné la note.

Par ailleurs, apprend la note, selon les clauses de cette convention, la RTI va payer 115 millions FCFA à la FIF dont 90 millions FCFA en espèces et 25 millions FCFA en échanges de marchandises.

” Nous entendons avec la FIF tracer de nouveaux sillons pour que notre football soit attractif et s’impose dans la sous-région et dans le monde. La RTI va scrupuleusement respecter son engagement”, a promis à cette occasion, Fausséni Dembélé, le patron de la RTI.

” Nous avons été élu le 23 avril dernier et cette responsabilité nous emmène à travailler dur avec tous les partenaires capables de nous aider à franchir un palier. Nous avons scellé un partenariat (…) pour que les ivoiriens suivent tous les championnats”, a expliqué pour sa part, Idriss Diallo, le Président de la FIF.

Les auditeurs et téléspectateurs du groupe de médias (RTI), a rappelé auparavant, la note, auront droit à 3 matchs de Ligue 1 par journée sur Radio Côte d’Ivoire et RTI 1 et 2 matchs de Ligue 2 par journée sur La 3 ainsi que les play-offs de Ligue 3 sur La 3.

Comments

comments