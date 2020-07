Football: l’avenir de William à Chelsea dépendra du dernier match

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec Chelsea, Willian a la volonté de continuer en Europe selon son agent. Et les offres ne manqueraient pas.

Arrivé en 2013, Willian est devenu au fil des saisons un homme fort de Chelsea. Le Brésilien va cependant quitter le club londonien à moins d’un énorme revirement de situation fin août, moment où son contrat arrivera à expiration. The Daily Telegraph a récemment révélé que le milieu offensif de Chelsea aurait refusé de rejoindre l’Inter Miami, franchise de MLS de David Beckham. Et son agent Kia Joorabchian a confirmé la tendance. Pour talkSPORT, le représentant de Willian a évoqué une prise de décision une fois que la finale de FA Cup face à Arsenal samedi se sera déroulée. « Je ne pense pas qu’il soit revenu sur sa décision ou qu’il soit revenu sur quoi que ce soit. Il a toujours suivi la même ligne de conduite. Nous avons eu deux offres très importantes – l’une en provenance de la MLS qui l’obligeait à partir le 1er juillet – mais il a toujours été sur la même longueur d’onde, en disant : « Je veux finir la saison à Chelsea et le jour après la fin de la saison, je prendrai ma décision ». Il a deux offres concrètes de clubs de Premier League sur la table, il a une offre de MLS qui est très importante, et il a deux autres offres en Europe. Willian est donc dans une très bonne position et il va prendre sa décision après le dernier match de la saison ».

Avec le 10 sports

Comments

comments