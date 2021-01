Football : le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain répondra aux premières questions de la presse ce mardi au Camp des Loges.

C’était attendu, c’est confirmé : Neymar Jr manquera à l’appel mercredi (21h), à Saint-Etienne, pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Touché à la cheville en fin d’année dernière, l’international brésilien de 28 ans «a repris la course et poursuit son travail physique individuel», indique le club de la capitale dans un communiqué, sans s’avancer sur une date de reprise. Le coach argentin donnera peut-être des précisions à ce sujet en conférence de presse, ce mardi, à partir de 15h. Mauro Icardi (adducteurs), Layvin Kurzawa (ischios-jambiers), Danilo Pereira (ischios-jambiers), Presnel Kimpembe (ischios-jambiers), Leandro Paredes (hanche), Alessandro Florenzi (cheville) et Juan Bernat (genou) doivent également déclarer forfait pour cette rencontre de la 18e journée de Ligue 1, comme Rafinha, positif au Covid-19. Hormis Bernat, ils reprendront tous le travail dans les prochains jours, en fin de semaine ou au début de la prochaine selon les cas. Last but not least, Abdou Diallo et Pablo Sarabia sont disponibles. Le PSG occupe la troisième place au classement de Ligue 1, avec un point de retard sur Lyon et Lille.

Comments

comments