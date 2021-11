Football: Le poulain de Manchester City Riyad Mahrez nominé dans le Goal50

Riyad Mahrez chouchou incontesté de Manchester City se voit nominé pour un trophée dans le Goal50 .

En plus d’être nommé pour le titre du Ballon d’Or, Riyad Mahrez a aussi été retenu dans la liste des candidats pour un autre trophée individuel. Le joueur clée de Manchester City est dans la liste Goal50 pour le trophée du même nom et qui est décerné par le site mondial Goal. Une distinction qui en est à sa 14e édition et dont Robert Lewandowski est le tenant du titre.

La liste est répartie par continent, l’Europe reste largement en tête avec 33 places. Le Vieux Continent arrive devant l’Amérique du Sud et ses 8 représentations et l’Afrique 5 fois citées. L’Asie est quatrième avec deux positions pendant que les Amériques Centrale et du Nord comptent chacune une place. Mahrez n’est pas le seul Africain à être retenu dans cette liste. C’est aussi le cas de Mohamed Salah, d’Achraf Hakimi, Edouard Mendy et de Mohamed Cherif (Al-Ahly).

