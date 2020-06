Football: le torchon brûle entre le joueur ivoirien Emmanuel Agbadou et le FC San Pedro

Très convoité par de clubs européens, le jeune footballeur de 23 ans en pleine progression évoluant dans le club de US MONASTIR du côté de la Tunisie se trouve dans une situation un peu dérangeante. En effet, prêté en Tunisie par le FC San Pedro pour une clause libératoire de 300.000 Euro, environ 200 millions de FCFA, Emmanuel AGBADOU semble intéressé un club de première division en Belgique KAS EUPEN qui a même montré sa grande motivation à vouloir recruter l’international ivoirien en acceptant de payer la clause libératoire au FC San Pedro 300.000 Euro sauf que ce dernier le FC SAN PEDRO rejette l’offre du club belge pour soit disant accepter une proposition très juteuse du coté du Qatar qui dépasse le million d’euro avec toutes les promesses de confort qui suivent. Proposition qui n’enchante pas le talentueux défenseur ivoirien qui a des objectifs beaucoup plus ambitieux. Les agents du joueur Emmanuel dirigé par le célèbre Manager Alfred OBROU soucieux de la carrière très prometteuse du jeune joueur qui a une marge de progression impressionnante, ne semblent pas lâcher prise dans cette affaire et décident de passer à l’offensive, l’implication des grandes instances du football international est envisageable. On en saura davantage dans les jours à venir.

BABI-FOOT

Comments

comments