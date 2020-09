Football: l’épisode Messi continue

Alors que le Bras de fer entre Lionel Messi et le Barça au sujet du départ de l’Argentin est toujours tendu, les dirigeants blaugranas ont entamé cette semaine la promotion de leur maillot pour la prochaine saison avec l’affiche de l’Argentin.

Le Barça n’a visiblement pas l’intention de lâcher Lionel Messi cet été alors que le père du joueur, Jorge, est attendu ce mercredi à Barcelone pour un tête-à-tête avec le président Josep Bartomeu. Cette semaine, les Catalans ont lancé la campagne pour la promotion de leurs nouveaux maillots pour la prochaine saison 2020-2021. Des posters géants à l’effigie des joueurs dont la Pulga sont partagés sur l’ensemble des canaux officiels du club.

« Le maillot version stadium pour 2020-2021 est déjà disponible« , est-il écrit sur le compte Twitter du club catalan. L’Argentin est bien présent sur la photo de la campagne de promotion, au premier rang et au centre. On retrouve à ses côtés les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, ainsi que derrière lui Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong.

Si la photo a tout de même été prise bien avant que le sextuple Ballon d’or n’envoie son fameux BuroFax à ses employeurs, la diffusion des posters en cette période de tension entre les deux parties démontre clairement les intentions des barcelonais pour leur attaquant vedette. Les vice-champions de Liga considèrent toujours Messi comme un joueur sous contrat avec le club et en tant que tel, il sont en droit de se servir de son image.

Les Catalans qui avaient exigé le payement de la clause libératoire du joueur fixée à 700 millions d’euros, avant tout départ du natif de Rosario, voudraient désormais conserver le capitaine argentin jusqu’à la fin de son contrat en 2021, voire le prolonger de deux ans encore.

Melv Sage

