Football: l’ex sociétaire de l’AS Sotra N’Zué Gervais a été éliminé hier jeudi

N’Zué Gervais ex joueur assassiné

La grande faucheuse a eu raison de la plus mauvaise manière le football ivoirien hier jeudi. En effet, selon plusieurs témoignages à travers les commentaires des uns et des autres et confirmé par le quotidien notre voie, l’ex sociétaire de l’AS Sotra N’Zué Gervais a été assassiné ce jeudi. Sans toute fois donner plus de précisions sur cette atrocité, les internautes visiblement proches du défunt sont sans voix en témoignages les commentaires. « C’est avec une grande tristesse que notre frère Jean-Claude Djakus vient de nous annoncer le décès de notre ex-collègue N’Zué la boule ex-sociétaire de l’AS Sotra. L’infatigable milieu de terrain qu’on appelait l’homme à la trottinette. Repose en Paix cher ainé. Merci pour l’information Djakus », mentionne un de ses proches. Et un autre d’ajouter “Tu as été un père, grand frère, un conseiller avisé. La lâcheté humaine aura eu raison de toi. Notre séjour à Jacqueville était donc le dernier. Tu resteras pour moi un homme d’honneur et de valeur”.

“Je suis sans voix. Depuis une semaine que nous sommes revenus de la fête de pâques. Nous ne nous sommes plus revus. J’apprends ton assassinat aujourd’hui. Je ne peux que prier pour toi Gervais N’Zué repose en paix ! Sincères condoléances à sa famille biologique et sportive », pleure Zoumana koné visiblement proche du défunt.

A travers ces commentaires, l’on comprend aisément le lien de fraternité qui existait entre Feu N’Zué Gervais et ses amis.

Adieu grand milieu du Terrain !

narco

