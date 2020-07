Football: l’international Nigérian Victor Osimhen signe à Naples

Après plusieurs semaines d’attente, c’est désormais chose faite. Victor Osimhen est un nouveau joueur de Naples. Le club napolitain a officialisé ce jour le transfert du buteur nigérian en provenance de Lille. L’avant-centre du Losc a signé un contrat de cinq ans avec une année supplémentaire en option, et va devenir le nouveau fer de lance de l’attaque napolitaine, après une saison et 18 buts inscrits avec les Dogues.

Si pour l’heure, le montant du transfert du joueur n’a pas été dévoilé, ce chiffre fait rage chez les médias tant français qu’italiens. Selon l’Equipe, Osimhen est cédé aux Partenopei pour 81, 3 millions d’euros, dont 71,2 millions au Losc et 10,1 millions de bonus garantis à la revente ou à la fin du contrat de l’international nigérian. En Italie, les médias évoquaient, eux, ces derniers jours la somme de 50 millions d’euros plus des bonus qui n’étaient pas forcément très clairs. Rémunéré à Lille à 960 000 euros brut par an, Osimhen va aussi toucher un pactole avec ce transfert. Le Super Eagle sera désormais payé a 4 à 5,5 M€ net par an, hors bonus.

Après son officialisation, l’attaquant nigérian a réagi en griffonnant quelques mots sur Twitter. « Maman et papa sont fiers, c’est sûr », a posté Osimhen, qui avait perdu sa maman à l’âge de 6 ans avant de perdre plus récemment son papa.

Melv sage

Comments

comments