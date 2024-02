FOOTBALL/ MERCATO : SERGE AURIER REJOINT ZAHA À GALATASARAY

Le capitaine des Éléphants champions d’Afrique de la CAN 2023, Serge Alain Stéphane Aurier s’est officiellement engagé avec le club turc de Galatasaray , ce mercredi 14 février 2024.

Cette annonce a été officialisée par le club le mercredi 14 février 2024, inscrivant ainsi le nom d’Aurier dans la lignée des grands noms comme Didier Drogba, qui ont évolué pour cette équipe légendaire.

Une annonce qui a été confirmée par son ancien club, Nottingham Forest, a également confirmé son départ dans une déclaration publiée plus tôt ce mois-ci : “Serge Aurier a complété son transfert permanent vers le club turc de Süper Lig, Galatasaray. À l’âge de 31 ans, il a rejoint Forest en septembre 2022 et a disputé 41 matchs pour les Reds dans toutes les compétitions. Avec 13 apparitions cette saison, le défenseur quitte désormais l’Angleterre pour rejoindre l’équipe d’Okan Buruk. Nous tenons à exprimer notre gratitude à Serge pour sa contribution durant son séjour à The City Ground et lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.”

Après avoir évolué dans les championnats français avec Lens, Toulouse et le PSG, puis dans le championnat anglais avec Tottenham et Nottingham Forest, ainsi qu’en Espagne avec Villareal, Serge Aurier s’apprête à découvrir un nouveau défi dans le championnat turc avec Galatasaray. Il retrouvera ainsi son compatriote Wilfried Zaha.

Cette décision de rejoindre Galatasaray évoque les souvenirs de l’arrivée de Didier Drogba au club. L’empreinte laissée par l’ancienne star ivoirienne, qui a évolué au club de 2013 à 2014, reste gravée dans la mémoire des supporters. Drogba, qui a inscrit 20 buts en 53 apparitions, a laissé une marque indélébile lors de son passage dans la Süper Lig.