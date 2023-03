Football: Messi Reçoit Sa Propre Statue Grandeur Nature

Le footballeur a reçu une statue grandeur nature de lui-même pour sa participation historique lors de la Coupe du monde 2022. Messi était ému à ce moment-là et a déclaré sur son compte Instagram : ” C’était un beau moment, très spécial et émouvant. ” Le footballeur a posté une photo de lui avec la statue sur ce réseau social. Des répliques de la Coupe du monde ont été remises au joueur de 35 ans, ainsi qu’à ses coéquipiers argentins et à l’entraîneur Lionel Scaloni. “Nous vivons un moment très spécial et magnifique, nous recevons beaucoup d’amour. Il était temps qu’une équipe sud-américaine remporte à nouveau la Coupe du monde”, a déclaré Lionel Messi. La statue sera exposée dans un musée aux côtés de sculptures similaires de Pelé et de Diego Maradona. Lorsque la nouvelle de la statue a été diffusée sur les réseaux sociaux, les fans de football ont plaisanté en disant que Messi avait également gagné la “bataille des statues” contre Ronaldo. Cette plaisanterie fait référence aux images d’une statue de Ronaldo devenues virales en raison de sa mauvaise qualité. Messi célèbre aussi le 800e but de sa carrière, inscrit lors d’un match contre le Panama.