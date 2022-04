Football: Naby Keïta, la renaissance du Guinéen de Liverpool

Dans le club anglais de Liverpool, il y a les incontournables : l’Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, mais les Reds peuvent aussi compter sur un troisième Africain, Naby Keïta. Le Guinéen dispute en effet sa meilleure saison en Angleterre depuis son arrivée en 2018. Sa présence sera un atout dimanche 10 avril pour Liverpool qui défie Manchester City pour le titre de champion.

La 32e journée de Premier League sera marquée par le duel pour le trône d’Angleterre, avec Manchester City qui reçoit Liverpool. Les Sky Blues dominent le classement avec un petit point d’avance sur les Reds.

Pour passer devant, Liverpool comptera notamment sur le Sénégalais Sadio Mané et l’Égyptien Mo Salah. Mais le Guinéen Naby Keita pourrait également briller sous le maillot rouge, tant le milieu de terrain, très bon cette semaine en Ligue des champions, revient en forme après avoir été en grande difficulté la saison dernière où il n’a disputé que 14 matches en championnat.

En avril 2021, Naby Keita touche le fond. Quart de finale de la Ligue des champions, Liverpool sombre sur le terrain du Real Madrid (3-1). Le milieu guinéen cède sa place avant la pause. Une sanction de son entraîneur Jurgen Klopp.

Un an plus tard, toujours en quart de la Ligue des champions, Liverpool s’impose facilement contre le Benfica (3-1). Naby Keita se montre décisif avec notamment une belle ouverture sur le troisième but des Reds.

Premier Guinéen à remporter la Ligue des champions

C’est une véritable renaissance pour l’ancien joueur de Red Bull Salzbourg qui a déjà disputé 26 rencontres en rouge cette saison. Le capitaine du Syli enchaîne comme rarement depuis son arrivée en Angleterre il y a quatre ans. À 27 ans, son corps le laisse davantage tranquille malgré un mois d’absence à l’automne et de récents problèmes aux genoux.

Aujourd’hui, son coffre, sa technique et son mental devraient faire du bien à Liverpool dans le sprint final. Déjà vainqueurs de la Coupe de la Ligue, les Reds sont encore en course sur tous les tableaux. En Europe, ils visent une nouvelle coupe aux grandes oreilles. En 2019, Naby Keita était devenu le premier Guinéen à remporter la Ligue des champions. Forfait, car blessé, il n’avait malheureusement pas disputé la finale.

Melv

Comments

comments