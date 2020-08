Football: Neymar prévient le Bayern

Dans une interview exclusive accordée au média anglais ‘Daily Star’, Neymar est revenu sur la victoire face à Leipzig en demi-finale de la Ligue des champions, et a affiché ses ambitions pour la finale face au Bayern Munich, dimanche soir.

Le Paris Saint-Germain peut écrire le plus beau chapitre de son histoire, ce dimanche. Opposé au Bayern Munich pour sa première finale de Ligue des champions, le club de la capitale a l’occasion de rêver plus grand. Et c’est exactement ce que veut faire Neymar en donnant à l’équipe française ce trophée pour ses 50 ans d’anniversaire. Au micro de Daily Star, la star brésilienne a confié qu’elle veut écrire l’histoire avec le PSG. « Gagner la Ligue des champions est quelque chose de spécial, je le sais. Mais la gagner avec le PSG, ce serait écrire l’histoire et c’est exactement ce que je suis venu faire ici« , a lâché Neymar au média anglais.

Grand artisan de la victoire parisienne face à Leipzig en demi-finale, l’ancien du Barça a déjà la tête tournée vers la finale face à l’ogre bavarois, qui a facilement disposé de ses adversaires depuis le début de la compétition « Nous avons réalisé une très belle performance en demi-finale, mais personne ne se souvient de ceux qui gagnent les demi-finales« , a ajouté Neymar. « La demi-finale est terminée maintenant. Le Bayern va être un très gros test et nous serons prêts. Ils ont beaucoup de bons joueurs, mais nous sommes aussi à un très haut niveau et je sens que je joue mon meilleur football depuis mon arrivée à Paris« .

« Nous sommes là où nous voulons être. Les propriétaires ont un gros projet et une partie de ce projet est d’être considéré comme la meilleure équipe d’Europe. Nous n’avons jamais été aussi proches du but, mais nous devons restés concentrés« , a conclu Neymar.

