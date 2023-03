Football : Ogbene et l’Irlande se sont adoptés

Premier joueur né en Afrique à défendre les couleurs de l’Irlande, Chiedozie Ogbene a prouvé la capacité à s’ouvrir d’une sélection insulaire qui défiera la France, lundi, lors des qualifications de l’Euro 2024.

Que de chemin parcouru depuis le premier joueur de couleur à porter le maillot de l’équipe nationale irlandaise, Chris Hughton (53 séléctions entre 1979 et 1991), actuel sélectionneur des Black Stars du Ghana, le pays de son père.

Il y a eu dans les années 90 le capitaine d’origine nigériane Paul McGrath (83 sélections entre 1985 et 1997) ou le Ghanéen par son père, Terry Phelan (42 sélections entre 1991 et 2000).

Désormais le XI au trèfle s’appuie sur une colonne vertébrale originaire du Nigéria.

Dans les buts, Gavin Bazunu (Southampton, 13 sél.), en défense, le solide Andrew Omobamidele(Norwich, 13 sél.) et à la pointe de l’attaque les prometteurs Michael Obafemi(Burnley, 8 sél.)et Adam Idah(Norwich, 13 sél.).

Mais l’histoire de Chiedozie Ogbene (Rotherham, 14 sél.) est celle d’une adoption mutuelle et presque sans accrocs entre le joueur arrivé enfant à Cork et un pays à l’identité culturelle marquée. De ce club des 5, il est le seul né sur le continent, à Lagos en 1997.

“Je suis Nigérian de naissance, mais j’ai grandi à Cork (sud de l’Irlande), donc je me vois comme un Irlandais”, avait confié au journal Irish Examiner l’ailier de 25 ans, juste avant sa première sélection, en juin 2021.

Il a tout de même été “sous le choc” lorsque Stephan Kenny, le sélectionneur, l’avait appelé quelques mois plus tôt pour le sonder, alors que ses parents le rêvaient sous le maillot d’autres verts, les Super Eagles.

Originaires de la province majoritairement chrétienne d’Enugu, à 500 km à l’est de Lagos, les parents Ogbene ont quitté le Nigeria pour exercer leur métier d’infirmiers 7000 km plus au nord.

“Ils m’ont vu comme un des leurs”

“Je ne jouais pas beaucoup au football, je regardais juste mes frères jouer sur les terrains sablonneux”, avait raconté Chiedozie au sujet des ses premières années, à l’Irish Times, fin janvier 2022 .

“C’est quand j’ai déménagé en Irlande que j’ai commencé à jouer au football dans la rue avec les voisins”, avait-il ajouté.

“Mon anglais n’était pas terrible”, a-t-il admis, alors que l’Igbo restait la langue à la maison. “Mais je ne me suis jamais senti rejeté, enfant”, a-t-il assuré.

“Je suis reconnaissant envers les gens de Cork qui m’ont aidé. Ils auraient pu me rendre la vie difficile mais ils m’ont juste vu comme un des leurs.”

Joueur de football moyen mais très travailleur, Ogbene brille davantage dans l’un des sports nationaux: le football gaélique.

Mais à 17 ans, bien qu’élu homme du match d’une finale provinciale des moins de 21 ans terminée sur un match nul, il avait choisi de “sécher” le match à rejouer pour disputer un simple match des moins de 19 ans avec Cork, liant définitivement son destin au jeu à 11.

Bien décidé à ne rien laisser au hasard, quelques mois après avoir opté pour le football, il démarche le coach de Limerick pour y être transféré.

“Des papillons dans le ventre”

Elu trois fois joueur du mois du championnat local en un an, il franchit la mer d’Irlande pour poser ses valises à Brentford en janvier 2018 mais, mécontent de son temps de jeu, il va à nouveau en personne offrir ses services au coach de Rotherham, après un match contre Wimbledon.

“Il se moque de moi encore aujourd’hui à ce sujet”, avoue le joueur qui évolue depuis l’été 2019 dans le club du sud du Yorkshire, avec qui il fait l’ascenseur entre le Championship (D2) et la League One (D3).

Aujourd’hui, il ne regrette certainement pas son allégeance à l’Irlande avec qui il compte 14 sélections, dont un match très remarqué, il y a un an jour pour jour contre la Belgique, alors N.1 mondial au classement Fifa, avec un but et une passe décisive dans un match amical (2-2).

Buteur en sortie de banc, mercredi, pour donner la victoire aux siens contre la Lettonie (3-2), toujours en match amical, il sera sans complexe face à Kylian Mbappé et consorts, lundi.

“Si on n’a pas confiance, ça ne sert à rien de disputer le match. On n’y va pas pour rester dans le match ou jouer le nul, on y va pour gagner”, a-t-il affirmé en conférence de presse, samedi.

“c’est un grand match pour le pays (…) On a un peu des papillons dans le ventre, un peu de nervosité, mais c’est un bon signe parce que le rêve c’est d’aller en Allemagne et c’est ce qui sera en jeu dans ce match”, a-t-il ajouté.

Derrière la relève semble assurée avec chez les U21 l’émergence de Tayo Adaramola et Franco Umeh-Chibueze (Palace) ou Festy Ebosele et James Abankwah (Udinese, Italie).