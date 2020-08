Football: Salomon Kalou et Max Alain Gradel changent de club

L’élection du président de la Fédération ivoirienne de football (Fif) et la crise qui secoue la Commission électorale ne sauront faire oublier les autres actualités. Notamment la période de transfert ouverte depuis quelques semaines en Europe. Deux Ivoiriens ont changé de club. Commençons par Salomon Kalou qui a pris une destination inhabituelle pour les footballeurs ivoiriens et africains. L’ancien joueur de Chelsea, de Lille et du Hertha Berlin, entre autres, s’est engagé, depuis le 10 juillet dernier, avec le club brésilien de Botafogo. Le samedi dernier, Kalou est arrivé au Brésil pour officialiser sa venue chez les noir et blanc. Accueilli comme un Chef d’Etat, le vainqueur de l’Uefa Champions League en 2012 et champion d’Afrique 2015 a été présenté en grande pompe. Malgré l’absence du public, du fait du Coronavirus, le club brésilien a sorti les grands moyens pour faire de l’arrivée de l’Ivoirien au club un grand événement. Après la traditionnelle visite médicale, l’attaquant ivoirien a répondu aux questions des médias. « Je suis pressé de retrouver mes nouveaux coéquipiers sur le terrain et aider le Club à atteindre ses objectifs », a déclaré Salomon Kalou.

Un autre Ivoirien a changé de club. Il s’agit de Max Alain Gradel. Lui a quitté Toulouse pour Sivasspor, 4ème du dernier championnat de Turquie. A 32 ans, cet autre champion d’Afrique 2015 s’offre un nouveau challenge.

Melv Sage

Comments

comments