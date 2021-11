Football: Sébastien Haller au top de sa forme

Avec désormais 15 points en 5 rencontres de poule, le club Hollandais devance le Sporting de Lisbonne (Portugal), 9 points.

Sébastien Haller est incontestablement l’homme de cette phase de poules de la ligue des champions. Il l’a brillamment confirmé malgré qu’il fût remplaçant au coup d’envoi de la rencontre.

Entré à la second période, l’Ivoirien a tout changé en égalisant (54e) et en permettant à son équipe de renverser totalement la situation avec un deuxième but synonyme de doublé (69e).

Haller s’offre ainsi une performance inédite avec ce doublé. Car n’ayant jamais disputé un match de ligue des champions avant l’édition actuelle, il totalise 9 buts sur ses 5 premiers matches dans la compétition. C’est tout simplement du jamais vu dans l’histoire de l’épreuve.

Il bat un record détenu jusque-là par le Norvégien Erling Haaland, auteur de huit buts lors de ses cinq premiers matches de ligue de champions.

Au classement des buteurs, Sébastien Haller partage désormais la première place avec Robert Lewandowski du Bayern de Munich (9 buts chacun), une belle performance pour l’Ivoirien qui disputera la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2022 avec les Eléphants.

