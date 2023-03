Football : Tuchel retrouve Choupo-Moting

Comme pour les grandes occasions, c’est à l’Allianz Arena que le Bayern a présenté samedi midi Thomas Tuchel, son nouvel entraîneur jusqu’à l’été 2025. La veille dans la soirée, le Bayern avait annoncé la mise à l’écart de son entraîneur Julian Nagelsmann.

Après un premier entraînement lundi avec les joueurs non retenus en sélection, Thomas Tuchel récupèrera ses internationaux pour préparer son premier match sur le banc munichois.

Il découvrira Sadio Mané qu’il a affronté lorsque le Sénégalais portait encore la tunique rouge de Liverpool et surtout, il retrouvera l’international camerounais Eric-Maxim Choupo-Moting, qu’il a déjà dirigé à Mayence puis au Paris Saint-Germain.

Le natif de Hambourg a disputé 132 rencontres sous les ordres du nouvel homme fort du Bayern, pour 31 buts inscrits. 81 matches et 22 buts avec Mayence entre 2011 et 2014 puis 9 réalisations en 51 apparitions chez les champions de France entre 2018 et 2020.

Deuxième meilleur buteur du club bavarois (10 buts en 17 matches de Bundesliga), Choupo-Moting a manqué ce week-end les rencontres du Cameroun pour les éliminatoires de la CAN 2023 en raison de douleurs au dos.

“Complètement surpris” par l’intérêt du Bayern

Avec le Bayern, “l’ADN est connu, il y a l’obligation de victoires”, a insisté Thomas Tuchel lors de sa présentation à la presse samedi. “C’est une obligation, il ne peut pas y avoir de malentendu.”

“Le groupe est l’un des plus talentueux et l’un des meilleurs en Europe actuellement. C’est un énorme défi”, a-t-il insisté_. “Lorsque l’on signe au Bayern, c’est pour se mêler à la lutte pour tous les titres et “en gagner le plus possible”._

Le coach allemand a par ailleurs avoué son étonnement lors des premiers contacts avec la direction du Bayern, entamés seulement mardi soir et conclus un peu plus de 48 heures plus tard.

“Que vous me croyez ou non, j’étais un peu circonspect dans les trente premières secondes de notre première discussion. Je ne savais pas de quoi nous discutions. C’est devenu clair assez vite que c’était pour tout de suite”, a expliqué le technicien, vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021.

Tuchel a précisé qu’il était plutôt parti pour poursuivre sa carrière à l’étranger, avec des intérêts selon les médias du Real Madrid et de Tottenham, quand les coups de fil munichois ont commencé.

Le club bavarois est encore engagé dans trois compétitions cette saison, en Ligue des champions avec une double confrontation contre Manchester City en quarts de finale, en Coupe d’Allemagne avec un quart contre Fribourg, et en championnat où il ne compte qu’un point de retard sur Dortmund.