Football: Une firme internationale s’ajoute aux partenaires de la Fif

Une convention de partenariat de quatre ans a été signée, hier, entre la Fédération ivoirienne de football (Fif) et Africa global logistics (Agl).

La cérémonie qui a eu lieu à la salle de fête du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire est, en réalité, un renouvellement de partenariat entre ces deux structures qui ont commencé à se fréquenter depuis 2005. Il implique l’équipe nationale séniors de football, les Éléphants et le football des jeunes, notamment les catégories U 15 et U 17.

A en croire Martine Coffi-Studer, présidente du Conseil d’administration de cette firme internationale spécialisée dans le domaine du transport, ce partenariat qui intervient à quelques mois de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) en Côte d’Ivoire est le début d’une belle aventure. “Nous mettrons en commun nos ressources, notre expertise et notre réseau pour mener des actions concrètes en faveur du développement du football et du sport en général en Côte d’Ivoire », a-t-elle déclaré. Cette convention, selon elle, est le signe de la «volonté commune » de « soutenir la jeunesse », de « promouvoir les valeurs du sport en Afrique, particulièrement en Côte d’Ivoire ».

Pour Idriss Diallo, président de la Fif, cet accord est une marque de confiance renouvelée. « Le football se construit dans la patience et sur la base de la formation. Ce groupe nous a accompagnés, a eu la patience et, aujourd’hui, vient conforter son implication à travers cette nouvelle alliance », a-t-il ajouté. Au-delà de la Can qui constitue l’événement majeur de ce mariage, cette convention va permettre à la Fif de développer tous les autres aspects du football ivoirien, notamment l’encadrement, la formation des jeunes qui constituent l’avenir du football.