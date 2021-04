Football: Usain Bolt ”Cristiano Ronaldo est le plus grand joueur de tous les temps”

Ronaldo et Messi dominent le football mondial depuis plus d’une décennie et demie grâce à leurs incroyables performances et ont également remporté pratiquement toutes les récompenses individuelles.

Même si leurs performances est en baisse en raison de l’âge, les deux continuent à battre des records. En raison de leur style de jeu, de leurs réalisations, le débat sur la question de savoir qui est le meilleur entre les deux n’est pas prêt d’être terminé.

L’octuple médaillé d’Or olympique s’est exprimé sur le sujet et a déclaré qu’il choisirait Ronaldo à la légende du FC Barcelone parce qu’il a joué pour United.

« Pour moi, c’est une question difficile parce que je suis un fan de l’Argentine, mais je suis aussi un fan de Cristiano Ronaldo et de Manchester United. J’admire Ronaldo depuis qu’il joue pour Manchester United. Je pense qu’il a quelque chose de plus que Messi car, il a fait ses preuves en Italie, en Espagne et aussi en Premier League. C’est pourquoi je choisis Ronaldo », a confié Usain Bolt à la Gazetta dello Sport.

