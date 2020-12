Football: Voici le calendrier actualisé, les résultats et les classements de ces qualifications

La 33e Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) se déroulera finalement en janvier 2022 au Cameroun, en raison du Covid-19. Cinquante et un pays sont en lice pour faire partie des 24 équipes qui disputeront la phase finale de la CAN 2021. On connaîtra tous les qualifiés à l’issue des 152 matches d’éliminatoires, organisés entre octobre 2019 et mars 2021. Voici le calendrier actualisé, les résultats et les classements de ces qualifications.

Quelles équipes rejoindront les « Lions Indomptables » en TOTAL COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS, CAMEROUN 2021 ?

51 pays sont sur la ligne de départ pour les 23 places restantes en phase finale de la CAN 2021, qui se déroulera exceptionnellement en janvier 2022 à cause du Covid-19.

Huit sélections ont disputé un tour préliminaire, organisé en octobre 2019.

Les vainqueurs de ces confrontations aller/retour ont rejoint les 44 autres nations déjà réparties dans douze groupes.

Les deux premiers de chaque groupe – à l’exception du groupe F où le Cameroun est qualifié d’office – prendront part à la 33e édition du tournoi.

CAN 2021 : TOUR PRÉLIMINAIRE ALLER/RETOUR (7 au 15 octobre 2019)

T1 : Liberia – Tchad 1-0 ; Tchad – Liberia 1-0, 5 TAB 4

T2 : Soudan du Sud – Seychelles 2-1 ; Seychelles – Soudan du Sud 0-1

T3 : Maurice – Sao Tomé 1-3 ; Sao Tomé – Maurice 2-1

T4 : Djibouti – Gambie 1-1 ; Gambie – Djibouti 1-1, 3 TAB 2

CAN 2021 : PHASE DE GROUPES (11 novembre 2019 au 17 novembre 2020)

Groupe A : Mali (qualifié), Guinée, Namibie, Tchad (éliminé)

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Mali – Guinée 2-2 ; Namibie – Tchad 2-1

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Guinée – Namibie 2-0 ; Tchad – Mali 0-2

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Mali – Namibie 1-0; Guinée – Tchad 1-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Namibie – Mali 1-2 ; Tchad – Guinée 1-1

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Guinée – Mali ; Tchad – Namibie

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Namibie – Guinée ; Mali – Tchad

Classement : 1.Mali (10 pts, +4) 2. Guinée (8 pts, +3) . 3. Namibie (3 pts, -3) 4. Tchad (1 pt, -4)

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Burkina Faso – Ouganda 0-0 ; Malawi – Soudan du Sud 1-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Ouganda – Malawi 2-0 ; Soudan du Sud – Burkina Faso 1-2

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Burkina Faso – Malawi 3-1; Ouganda – Soudan du Sud 1-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Malawi – Burkina Faso 0-0 ; Soudan du Sud – Ouganda 1-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Ouganda – Burkina Faso ; Soudan du Sud – Malawi

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Malawi – Ouganda ; Burkina Faso – Soudan du Sud

Classement : 1. Burkina Faso (8 pts, +3) 2. Ouganda (7 pts, +2). 3. Malawi (4 pts, -3). 4. Soudan du Sud (3 pts, -2)

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Sao Tomé (éliminé)

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Ghana – Afrique du Sud 2-0 ; Soudan – Sao Tomé 4-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Afrique du Sud – Soudan 1-0 ; Sao Tomé – Ghana 0-1

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Ghana – Soudan 2-0; Afrique du Sud – Sao Tomé 2-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Soudan – Ghana 1-0 ; Sao Tomé – Afrique du Sud 2-4

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Afrique du Sud – Ghana ; Sao Tomé – Soudan

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Soudan – Afrique du Sud ; Ghana – Sao Tomé

Classement : 1. Ghana (9 pts, +4) 2. Afrique du Sud (9 pts, +3) 3. Soudan (6 pts, +2) 4. Sao Tomé (0, pt -9)

Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Gambie

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : RD Congo – Gabon 0-0 ; Angola – Gambie 1-3

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Gabon – Angola 2-1 ; Gambie – RD Congo 2-2

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : RD Congo – Angola 0-0 ; Gabon – Gambie 2-1

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Angola – RD Congo 0-1 ; Gambie – Gabon 2-1

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Gabon – RD Congo ; Gambie – Angola

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Angola – Gabon ; RD Congo – Gambie

Classement : 1. Gambie (7 pts, +2) 2. Gabon (7 pts, +1) 3. RD Congo (6 pts, +1) 4. Angola (1 pt, -4)

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Maroc – Mauritanie 0-0 ; Centrafrique – Burundi 2-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Mauritanie – Centrafrique 2-0 ; Burundi – Maroc 0-3

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Maroc – Centrafrique 4-1; Mauritanie – Burundi 1-1

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Centrafrique – Maroc 0-2 ; Burundi – Mauritanie 3-1

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Mauritanie – Maroc ; Burundi – Centrafrique

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Centrafrique – Mauritanie ; Maroc – Burundi

Classement : 1. Maroc (10 pts, +8) 2. Mauritanie (5 pts, 0) 3. Burundi (4 pts, -3) 4. Centrafrique (3 pts, -5)

Groupe F : Cameroun* (pays hôte, qualifié d’office), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda

*Dans ce groupe, seule l’équipe la mieux classée, hormis celle du Cameroun, se qualifiera pour la CAN 2021.

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Cameroun – Cap-Vert 0-0 ; Mozambique – Rwanda 2-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Cap-Vert – Mozambique 2-2 ; Rwanda – Cameroun 0-1

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Cameroun – Mozambique 4-1; Cap-Vert – Rwanda 0-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Mozambique – Cameroun 0-2; Rwanda – Cap-Vert 0-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Cap-Vert – Cameroun ; Rwanda – Mozambique

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Mozambique – Cap-Vert ; Cameroun – Rwanda

Classement : 1. Cameroun (10 pt, +6) 2. Cap-Vert (4 pts, 0) 3. Mozambique (4 pts, -3) 4. Rwanda (2 pts, -3)

Groupe G : Égypte, Kenya, Togo (éliminé), Comores

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Égypte – Kenya 1-1 ; Togo – Comores 0-1

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Kenya – Togo 1-1 ; Comores – Égypte 0-0

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Égypte – Togo 1-0 ; Kenya – Comores 1-1

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Togo – Égypte 1-3; Comores – Kenya 2-1

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Kenya – Égypte ; Comores – Togo

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Togo – Kenya ; Égypte – Comores

Classement : 1. Égypte (8 pts, +3) 2.Comores (8 pts, +2) 3.Kenya (3 pts, -1) 4. Togo (1 pt, -4)

Groupe H : Algérie (tenante du titre, qualifiée), Zambie, Zimbabwe, Botswana

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Algérie – Zambie 5-0 ; Zimbabwe – Botswana 0-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Zambie – Zimbabwe 1-2 ; Botswana – Algérie 0-1

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Algérie – Zimbabwe 3-1; Zambie – Botswana 2-1

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Zimbabwe – Algérie 2-2 ; Botswana – Zambie 1-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Zambie – Algérie ; Botswana – Zimbabwe

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Zimbabwe – Zambie ; Algérie – Botswana

Classement : 1. Algérie (10 pts, +8) 2. Zimbabwe (5 pts, -1) 4. Botswana (4 pts, -1) 4. Zambie (3 pts, -6)

Groupe I : Sénégal (qualifié), Congo, Guinée-Bissau, Eswatini (éliminé)

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Sénégal – Congo 2-0 ; Guinée-Bissau – Eswatini 3-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Congo – Guinée-Bissau 3-0 ; Eswatini– Sénégal 1-4

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Sénégal – Guinée-Bissau 2-0; Congo – Eswatini 2-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Guinée-Bissau – Sénégal 0-1 ; Eswatini – Congo 0-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Congo – Sénégal ; Eswatini – Guinée-Bissau

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Guinée-Bissau – Congo ; Sénégal – Eswatini

Classement : 1. Sénégal (12 pts, +8) 2. Congo-B (7 pts, +3) 3. Guinée-Bissau (3 pts, -3) 4. Eswatini (1 pt, -8)

Groupe J : Tunisie (qualifié), Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Tunisie – Libye 4-1 ; Tanzanie – Guinée équatoriale 2-1

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Libye – Tanzanie 2-1 ; Guinée équatoriale – Tunisie 0-1

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Tunisie – Tanzanie 1-0 ; Libye – Guinée équatoriale 2-3

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Tanzanie – Tunisie 1-1 ; Guinée équatoriale – Libye 1-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Libye – Tunisie ; Guinée équatoriale – Tanzanie

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Tanzanie – Libye ; Tunisie – Guinée équatoriale

Classement : 1. Tunisie (10 pts, +5) 2.Guinée équatoriale (6 pts, 0) 3.Tanzanie (4 pts, -1) 4.Libye (3 pts, -4)

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Éthiopie

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Côte d’Ivoire – Niger 1-0 ; Madagascar – Éthiopie 1-0

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Niger – Madagascar 2-6 ; Éthiopie – Côte d’Ivoire 2-1

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Côte d’Ivoire – Madagascar 2-1 ; Niger –Éthiopie 1-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Madagascar – Côte d’Ivoire 1-1 ; Éthiopie – Niger 3-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Niger – Côte d’Ivoire ; Éthiopie – Madagascar

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Madagascar – Niger ; Côte d’Ivoire – Éthiopie

Classement : 1. Côte d’Ivoire (7 pts, +1) 2. Madagascar (7 pts, +4) 3. Éthiopie (6 pts, +2) 4. Niger (3 pts, -7)

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

Journée 1 (11 au 19 novembre 2019) : Nigeria – Bénin 2-1 ; Sierra Leone – Lesotho 1-1

Journée 2 (11 au 19 novembre 2019) : Bénin – Sierra Leone 1-0 ; Lesotho – Nigeria 2-4

Journée 3 (9 au 17 novembre 2020) : Nigeria – Sierra Leone 4-4 ; Bénin – Lesotho 1-0

Journée 4 (9 au 17 novembre 2020) : Sierra Leone – Nigeria 0-0 ; Lesotho – Bénin 0-0

Journée 5 (22 au 30 mars 2021) : Bénin – Nigeria ; Lesotho – Sierra Leone

Journée 6 (22 au 30 mars 2021) : Sierra Leone – Bénin ; Nigeria – Lesotho

Classement : 1. Nigeria (8 pts, +3) 2. Bénin (7 pts, +1) 3. Sierra Leone (3 pts, -1) 4. Lesotho (2 pts, -3)

