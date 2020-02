Football: Wilfried Zaha au centre d’une crise à Crystal Palace

A Crystal Palace, c’est la crise entre les supporters du club et leur chouchou Wilfried Zaha. L’ailier international ivoirien est attaqué de toute part par les fans des Eagles, courroucés par ses envies d’ailleurs et ses performances en berne. Les groupes de supporters du club anglais n’ont pas du tout apprécié que l’ancien joueur de Manchester United mette la pression sur ses dirigeants dans le but de forcer son départ du club lors du mercato hivernal.

Mettant en avant les statistiques maigrelettes (3 buts et 6 passes décisives) de leur meilleur joueur, ils soupçonnent Wilfried Zaha de lever le pied et de ne plus être impliqué dans le projet du club. Plusieurs groupes de supporters ont donc décidé d’attaquer Zaha sur les réseaux sociaux. Transformant en haine l’amour qu’ils avaient pour le natif d’Abidjan. Un bon nombre d’entre eux ont même adressé un courrier à leurs dirigeants pour exiger le départ de l’international ivoirien dès la fin de la saison.

Wilfried Zaha, avec la crise à Crystal Palace, va-t-il partir enfin ?

Annoncé chaque fois sur le départ depuis deux à trois ans maintenant, Wilfried Zaha est toujours resté à Crystal Palace. Avec des revalorisations salariales et bien d’avantages, il n’a jamais daigné partir du club qu’il porte à bout de bras tout seul. Et pourtant, les destinations les plus prestigieuses ne manquent pas. Arsenal, Manchester United…tous veulent s’attacher les services du dribbleur fou des Éléphants de Côte d’Ivoire. Avec cette crise avec les supporters de Crystal Palace, l’on espère que Wilfried Zaha va enfin, se décider, à partir.

