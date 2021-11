Football : Wilfried Zaha dément les propos de Patrice Beaumelle

Contrairement aux affirmations de Patrice Beaumelle, Wilfried Zaha a tenu ce jeudi à apporter un démenti.

Wilfried Zaha et ses proches ne sont pas du tout contents de Patrice Beaumelle. Par l’entremise de son frère Hervé Zaha, le joueur de Crystal Palace a formellement démenti les propos tenus ce jeudi en conférence de presse par le sélectionneur ivoirien au sujet de son supposé refus de rejoindre les Éléphants.

“On m’a dit que vous êtes un bon journaliste qui dit la vérité. Je vous appelle de la part de mon frère Wilfried. Le sélectionneur n’a pas dit la vérité ce matin. Sa version des choses est totalement fausse. Il a appelé mon frère il y a quelques jours, pour lui parler de la sélection. Wilfried lui a reproché le fait que personne de l’équipe nationale ne l’a appelé pour avoir de ses nouvelles quand il est tombé malade après le match contre le Malawi en septembre. Le coach a répondu que lui-même est tombé malade pendant deux jours. Wilfried n’a pas aimé cette réponse. C’est sur ça que le coach a raccroché. Il n’est plus revenu vers mon frère. Wilfried ne lui a jamais dit qu’il ne veut plus venir en sélection et qu’il allait réfléchir sur la suite à donner à sa carrière internationale. Il était d’ailleurs prêt à partir sur Abidjan dès dimanche”, a raconté, dépité, Hervé Zaha à notre rédacteur en chef Abdoul Kapo.

En à croire Hervé Zaha, son frère et Crystal Palace vont publier dans les prochaines heures un communiqué pour donner la vraie version de ce qui s’est passé entre l’ailier des Eagles et Patrice Beaumelle. Et réaffirmer sa volonté de continuer à jouer pour la Côte d’Ivoire.

