Forbes: classement des joueurs les mieux payés Lionel Messi perd sa place

Avec son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a perdu la première place du classement des joueurs les mieux payés, au profit de Cristiano Ronaldo. Avec Neymar et Mbappé, le PSG place malgré tout trois joueurs dans le Top 4.

Dans leur duel éternel pour les sommets du football mondial, Cristiano Ronaldo a repris la main face à Lionel Messi. Dans le nombre de buts marqués, d’une part, mais également dans le classement des joueurs les mieux payés, établi par le magazine Forbes.

Avec la fin de son contrat XXL avec le FC Barcelone, Messi glisse donc au deuxième rang. Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, il ne toucherait plus « que » 64 millions d’euros de salaire (ce sont les chiffres avant impôts, précision importante), auxquels il faut ajouter 30 millions d’euros de revenus commerciaux. Ces 64 millions d’euros de salaire brut ne sont pas incohérents avec les 30 millions d’euros net évoqués par L’Equipe la semaine passée au sujet de Messi, ce qui avait fait bondir le PSG. Il faut en effet ajouter à son salaire la prime de fidélité qu’il pourrait toucher en fin de saison, estimée à 15 millions d’euros.

Mbappé au pied du podium

Ronaldo, lui, touche un salaire évalué à 60 millions d’euros brut de la part de Manchester United. C’est légèrement moins que Messi, donc, mais ses revenus commerciaux estimés à 47 millions d’euros lui permettent de ravir la première place du classement Forbes à « La Pulga ». Sur ce plan, CR7 est l’un des sportifs les plus « bankables » de la planète, puisque seuls Roger Federer, LeBron James et Tiger Woods touchent de revenus commerciaux plus élevés.

Derrière le duo Ronaldo-Messi, Neymar reste un solide troisième, avec un salaire équivalent à celui de Messi (64 millions d’euros), mais des revenus totaux inférieurs (81 millions d’euros). A la quatrième place, on retrouve un autre joueur du PSG, Kylian Mbappé, avec 37 millions perçus par an, dont 24 millions de salaire et primes versés par le club de la capitale. En toute logique, le Bondynois devraient voir ses revenus exploser dans un an, à la signature de son prochain contrat. Avec le PSG ou un autre club…

