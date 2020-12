Forbes: le top 10 des footballeurs les mieux payés du monde

Le célèbre magazine américain Forbes a dévoilé son traditionnel classement annuel des footballeurs les mieux payés au monde. Une liste dominée par Cristiano Ronaldo et Messi qui mènent la danse en tête du podium.

Le classement Forbes des sportifs les mieux payés au cours de l’année civile 2019-2020 est désormais connu. Avec 106,3 millions de dollars (dont 100 millions en contrats de partenariat), le tennisman suisse Roger Federer détient la palme du sportif le mieux payé de la planète. Et pour ce qui est du footballeur le mieux rémunéré au monde, c’est la star portugaise Cristiano Ronaldo qui est en tête du classement. Avec un salaire brut estimé à 105 millions de dollars dont la plus grosse partie provient de son contrat juteux avec l’équipementier américain Nike, le quintuple Ballon d’or, à la Juventus depuis deux ans, devance son éternel rival Lionel Messi et ses 104 millions de dollars.

L’attaquant du PSG, Neymar, complète le podium avec une rémunération de 95,5 millions. Le crack brésilien, actuellement blessé, bénéficie d’un salaire confortable au sein du club de la capitale. Et il y a quelques mois, l’international auriverde de 28 ans a mis un terme à son contrat avec Nike pour rejoindre Puma.

Dans le reste du classement, on retrouve le Français Kylian Mbappé (33,8 millions), la légende du Barça Andres Iniesta (29,6 millions) et le champion du monde en titre Antoine Griezmann (26,7 millions). Seul joueur africain du top 10, Mohamed Salah occupe la 4è place de ce classement avec un salaire de 35,1 Millions de dollars.

Le top 10 du classement des footballeurs les mieux payés au monde :

Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) – 105 Millions de dollars Lionel Messi (Barcelone) – 104 Millions de dollars Neymar (Paris Saint-Germain) – 95,5 Millions de dollars Mohamed Salah (Liverpool) – 35,1 Millions de dollars Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) – 33,8 Millions de dollars Andres Iniesta (Vissel Kobe) – 29,6 Millions de dollars Mesut Ozil (Arsenal) – 28,7 Millions de dollars Paul Pogba (Manchester United) – 28,5 Millions de dollars Oscar (Shanghai SIPG) – 27,5 Millions de dollars Antoine Griezmann (Barcelone) – 26,7 Millions de dollars

