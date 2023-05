Francis Ngannou signe un accord avec la PLF, rivale de l’UFC

Le Camerounais Francis Ngannou, ancien champion poids lourds de l’UFC, s’est engagé mardi avec la PFL, la Professional Fighters League, une organisation américaine concurrente.

L’ancien détenteur de la ceinture poids lourds a signé un contrat spécial. Il devrait lui permettre de disputer un combat de boxe en 2023 tout en ayant la possibilité de revenir au sein de sa nouvelle ligue en 2024.

Il y a quatre mois, Ngannou agé de 36 ans, avait a quitté l’UFC, la ligue des arts martiaux mixtes, sur fond de désaccord sur sa rémunération et celle des autres combattants de l’organisation.

Il semble avoir obtenu les garanties qu’il souhaitait au sein de la PFL , une organisation qui multiplie des coups médiatiques ces dernières semaines afin d’émerger dans le paysage des différentes ligues de MMA.

Cité par le Newyork times, Ngannou assure avoir reçu une offre conséquente et la ligue de son coté soutient ‘avoir conclu “la signature la plus chère et la plus importante de l’histoire du MMA”.–