Guerre en Ukraine: au moins cinq joueurs de Chelsea en partance après les sanctions contre Abramovich

Au moins cinq joueurs quitteront Chelsea cet été, alors que le club commence à faire face aux sanctions imposées son propriétaire russe, Roman Abramovich, selon talkSPORT.

Le gouvernement britannique a sanctionné Abramovich jeudi et ses avoirs ont été bloqués. Chelsea a obtenu un permis spécial pour poursuivre ses activités. Lorsque la fenêtre de transfert commencera, cependant, l’équipe ne pourra pas vendre de billets, de marchandises ou signer de nouveaux joueurs.

Ils ne seront pas non plus en mesure de négocier de nouveaux contrats avec les joueurs et le personnel actuels. Les Bleus ont quatre joueurs seniors dont les contrats doivent expirer à la fin de la saison.

Antonio Rudiger, Cesar Azplicueta, Andreas Christensen et Charly Musonda sont les joueurs seniors qui entrent dans les derniers mois de leurs accords.

L’avenir de Saul Niguez semble également avoir été décidé, Chelsea étant désormais incapable d’activer l’option d’achat dans son contrat de prêt de l’Atletico Madrid qui expire cet été.

