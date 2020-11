Hayek Hassan à Sébastien Haller : ”Tu comprendras que la côte d’Ivoire est comme ascenseur sauf qu’il n’y a pas de moteur”

L’international Sébastien Haller est à sa première sélection avec les éléphants et fait déjà des chouchous sur la toile. L’ancien Auxerrois fait partie des 7 premiers joueurs arrivés au rassemblement avec Wilfried Kanon, Jonathan Kodjia, Cissé Abdoul Karim, Ira Tapé Eliezer, Jean N’Guessan et Datro Fofana.

Hayek Hassan, comme un aîné, donne des conseils au nouveau venu. “Bro bienvenue en Côte d’Ivoire tu as eu la malchance de marquer le premier match epi toute la toile a publié ta photo .

Broo le prochain match walay bilay talay si tu t’es manqué ne te connecte pas deh . Tu comprendras que la côte d’Ivoire est comme ascenseur sauf qu’il n’y a pas de moteur .

Ici le moteur c’est nous on te balance en haut en 2 seconde et on te djaaaaa en 1 seconde”, a-t-il déclaré.

Passé par l’équipe de France chez les jeunes, Sébastien Haller (26 ans) a fait le choix de représenter la Côte d’Ivoire, le pays de sa mère, chez les A. Convoqué pour la première fois à l’occasion de la double confrontation contre Madagascar dans les éliminatoires de la CAN 2021, l’attaquant de West Ham a pris part à son premier entraînement avec les Eléphants lundi.

Sapel MONE

Comments

comments