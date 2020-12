”Hommage à Zidane pour le ballon d’or Dream Team”Ronaldo

Présent dans la « Dream Team Ballon d’or » de France Football, dévoilée ce lundi, Ronaldo Nazario a dressé des louanges à Zinedine Zidane, en tant que joueur et en tant qu’entraîneur.

Le Ballon d’or France Football de cette année 2020 ne sera pas décerné par le magazine français. L’organisateur de la prestigieuse distinction individuelle a décidé de mettre au placard sa récompense à cause de la pandémie du coronavirus qui a plombé une bonne partie de la saison2019-2020. En lieu et place, France Football a choisi de composer le meilleur onze de l’histoire du ballon rond, la « Ballon d’Or Dream Team ».

Une équipe où figurent de grands noms du foot, tels que Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Maradona ou encore le Brésilien Ronaldo Nazario, champion du monde 1994 et 2002. D’autres légendes du cuir rond manquent cependant à l’appel. C’est le cas de Zinedine Zidane, entraîneur du Real Madrid. Une absence que regrette d’ailleurs « Il Fenomeno », ancien coéquipier du technicien français chez les Madrilènes. « Zizou a été le meilleur joueur avec qui je me suis entraîné et avec qui j’ai joué », a ainsi affirmé l’ancien avant-centre dans une interview accordée à France Football.

Avant d’évoquer avec toujours autant d’enthousiasme la nouvelle vie d’entraineur de l’ancien meneur de jeu: « Le voilà qui devient coach et qui remporte trois Ligues des champions de rang. Alors aujourd’hui, je me demande : qui est le meilleur ? Le Zidane joueur ou le Zidane entraîneur ? Je suis incapable de répondre ».

