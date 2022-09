IDRISSA GANA GUEYE, POURQUOI LE SÉNÉGALAIS QUITTE LE PSG ET RETOURNE À EVERTON

Tous, sauf Idrissa Gana Gueye, le milieu de terrain sénégalais était devenu « indésirable » au Paris-Saint-Germain. Il a finalement quitté les Parisiens pour retourner dans son ancien club d’Everton.

Idrissa Gana Gueye retourne à ses anciennes amours. L’international sénégalais qui n’est plus en odeur de sainteté avec le PSG a quitté le club parisien. Il retourne à Everton sous la forme d’un transfert définitif.

Le Paris Saint-Germain était en discussion avancée avec Everton pour un retour dans son ancien club, où il s’y était révélé en Premier League entre 2016 et 2019. Récemment, il avait été autorisé à quitter Paris pour aller passer sa visite médicale avec les Toffees afin de relancer sa carrière, en vue de la prochaine Coupe du monde 2022, qu’il disputera à partir de novembre prochain sous les couleurs du Sénégal son pays.

Au mois de mai 2022, Idrissa Gana Gueye se retrouve au cœur d’une polémique. Il avait refusé de s’associer à la lutte contre l’homophobie et d’arborer un maillot arc-en-ciel des LGBT.

Le samedi 14 mai 2022 se déroulait la 37e journée du championnat de Ligue 1, journée dédiée à la lutte contre l’homophobie. Pour l’occasion, tous les joueurs des 20 équipes arboraient un maillot floqué de l’arc-en-ciel des fiertés LGBT, en marque de soutien. Tous, sauf Idrissa Gana Gueye, milieu de terrain sénégalais au Paris-Saint-Germain, alors que son club jouait contre Montpellier.

Son entraîneur Mauricio Pochettino a confirmé que son joueur n’était pas absent pour raisons médicales mais « pour des raisons personnelles ».

Pour le Sénégalais, « l’homophobie n’est pas une opinion, mais un délit ».

La saison dernière, le Sénégalais s’était aussi absenté de la journée où les équipes de L1 arboraient l’arc-en-ciel. Il avait assuré être victime d’une « gastro-entérite ». Son absence, réitérée cette année, n’est toutefois pas passé inaperçue.

L’association de lutte contre l’homophobie dans le sport Rouge Direct a été la première à s’emparer de l’affaire. Idrissa Gana Gueye a-t-il refusé de porter le maillot floqué de l’arc-en-ciel des fiertés LGBT ?

« L’homophobie n’est pas une opinion mais un délit. La LFP (Ligue) et le PSG doivent demander à Gana Gueye de s’expliquer et très vite. Et le sanctionner le cas échéant », avait tweeté l’association le dimanche 15 mai au soir.

