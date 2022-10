Il a quitté Manchester City et a avoué : «Je le jure. Le problème, c’était Guardiola…»

Bien qu’on en ait peu parlé, Manchester City a réalisé l’un des meilleurs marchés de vente de son histoire, sinon le meilleur de son histoire, en cette année 2022.

L’équipe bleu clair que Pep Guardiola comptait jusqu’à 27 joueurs pour un total de 180 millions livres sterling, qui s’élèverait à environ 205 millions d’euros. Un chiffre impressionnant pour un club habitué à dépenser cet argent en signatures pour se renforcer.

Et de tous ceux qui sont partis, trois très fortes ventes se démarquent : Raheem Sterling à Chelsea pour 53 millions d’euros, Oleksandr Zinchenko pour 34 millions et Gabriel Jesús pour un autre impressionnant 51 millions, ce dernier, tous deux à Arsenal.

En ce sens, le Brésilien a maintenant donné sa version de la façon dont il a dit au revoir à City et a accepté presque sans cérémonie l’offre d’Arsenal. Et Guardiola y est pour beaucoup.

«Le problème, c’était la façon dont Guardiola comprenait le football», a commencé Jesus, désormais titulaire et vital chez les Gunners. «J’étais très heureux pendant mon séjour à Manchester City. Ce n’est pas que je n’étais pas heureux là-bas, pas du tout. Mais, évidemment, il faut comprendre les choses. J

‘ai accepté la façon dont Pep Guardiola voulait faire les choses et il était clair Ce n’est pas qu’il avait un problème avec moi. C’était la façon dont il comprenait le football et qu’il voulait», a approfondi le Brésilien.

Jésus a ajouté : «C’est à chacun d’accepter ça ou pas. Si tu n’acceptes pas, tu dis merci et cherches un autre défi, un autre club. C’est ce que j’ai fait. J’ai accepté un moment et il est venu un moment quand j’ai dit que je voulais autre chose car je l’ai remercié, il a compris et nous sommes passés à autre chose.»

En revanche, il a raconté un peu son arrivée à Arsenal : «La décision d’aller à Arsenal ? Tout est différent ici. C’est un jeu différent, ce sont des footballeurs différents, ce sont des chemins différents. J’ai décidé de déménager et je suis venu avec Mikel (Arteta), avec le monsieur»

«J’ai parlé avec lui, avec Arteta, du jeu, de ma flexibilité sur le terrain, de ce qu’il aime. Il me connaissait, je le connaissais. J’ai compris ce qu’il voulait de moi. Et je suis venu jouer au football avec un sourire sur mon visage et essaie d’en être un de plus».

Jesus a connu un excellent début d’aventure à Arsenal, marquant 5 buts en 9 matchs jusqu’à présent, tous en Premier League. Un tel début de campagne signifie que l’attaquant issu de Palmeiras a de nombreuses options pour débuter avec le Brésil en Coupe du monde à partir de la seconde quinzaine de novembre 2022.

Rejoignez-nous !

Rejoignez-nous maintenant et recevez nos prochaines publications directement chez vous ! C’est gratuit !

JE M’ABONNE SUR TELEGRAM

REJOIGNEZ-NOUS SUR TWITTER

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

Contenus SponsorisésÀ Découvrir Aussi

La longueur de votre doigt en dit beaucoup sur votre personnalité. Quel doigt avez-vous ?

The Family Breeze

La dernière valeur nette de Chuck Norris stupéfie sa famille

The Travel Breeze

Les prix des villas à Dubaï pourraient vous surprendre

Villas à Dubaï | Liens de recherche

par Taboola

CLIQUER POUR COMMENTER

CÉLÉBRITÉSIl lâche la vérité : «J’ai déçu Mourinho. Ils pensaient que c’était mauvais pour moi, mais…»Publié Il y a 1 minute le 24 octobre 2022 Par On voit tout

Matt Doherty avoue éprouver «quelques regrets» de ne pas avoir rendu la confiance placée en lui par le Portugais, à Tottenham.

Matt Doherty a accordé une longue interview à l’édition de ce dimanche du journal irlandais Independent, dans laquelle il regrettait de ne pas avoir pu rembourser la confiance placée en lui par José Mourinho, qui l’avait emmené de Wolverhampton à Tottenham en 2020.

L’arrière droit a coûté près de 17 millions d’euros dans les caisses des Spurs, mais a fini par décevoir, lors des 27 matches disputés sous les ordres de l’entraîneur portugais. Désormais, il ne cache pas qu’il aurait aimé en montrer beaucoup plus durant cette période.

«Je l’ai laissé tomber. Les gens pensent qu’il était méchant avec moi, mais c’était l’inverse. Il a mis beaucoup de confiance en moi et je n’ai vraiment pas été à la hauteur. Je n’ai tout simplement pas bien joué, je n’ai pas Je ne saute pas sur l’occasion. Je ne sais pas. Je n’y arrivais pas, au début», a-t-il commencé par dire.

«La différence était qu’à Tottenham, ils avaient beaucoup plus de technique, à l’avant, avec les joueurs qu’ils avaient, donc ils n’avaient pas vraiment besoin de moi pour jouer devant et créer. Donc ma tâche principale était juste d’être un défenseur», a poursuivi.

«Pour être honnête, José a essayé de me placer devant, mais cela n’a pas fonctionné pour l’équipe. Nous avons laissé trop d’espaces. Je n’étais pas à la hauteur de lui. C’est un gars formidable… Je pourrais dîner avec lui et passer le meilleur moment Je lui en ai parlé plusieurs fois, mais je ne sais pas ce qui s’est passé. Il y a du regret.

Rejoignez-nous !

Rejoignez-nous maintenant et recevez nos prochaines publications directement chez vous ! C’est gratuit !

JE M’ABONNE SUR TELEGRAM

REJOIGNEZ-NOUS SUR TWITTER

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

CONTINUER LA LECTURE CÉLÉBRITÉSCristiano Ronaldo a droit à une indemnité de millionnaire s’il est licenciéPublié Il y a 1 minute le 24 octobre 2022 Par On voit tout

Les diables rouges chercheront à vendre les Portugais, dès janvier, afin d’éviter d’avoir à «ouvrir les cordons de la bourse».

Çristiano Ronaldo est dans «l’œil de l’ouragan» après avoir quitté Old Trafford la semaine dernière lors du triomphe 2-0 de Manchester United sur Tottenham, réalisant qu’Erik ten Hag ne le lancerait pas de la banque de remplacement.

Le journal britannique The Sun écrit, ce dimanche, que les responsables des diables rouges vont déjà étudier la meilleure façon possible de «se débarrasser» de l’international portugais, et ils ont, pour le moment, plusieurs scénarios sur la table, parmi eux … licenciement possible.

La publication souligne que, cependant, si le club veut «déchirer» le contrat actuel, il devra payer au joueur environ 9,6 millions de livres – 11 millions d’euros – soit l’équivalent des salaires qu’il aurait eu droit jusqu’en juin, à la fin de votre contrat.

La direction sera, en ce sens, en espérant que toutes les parties intéressées se manifestent pour «sauver» l’attaquant de 37 ans, dès janvier. Chelsea est annoncé comme l’une des possibilités, mais un éventuel «saut» vers la MLS ne sera pas exclu.

Rejoignez-nous !

Rejoignez-nous maintenant et recevez nos prochaines publications directement chez vous ! C’est gratuit !

JE M’ABONNE SUR TELEGRAM

REJOIGNEZ-NOUS SUR TWITTER

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK

CONTINUER LA LECTURE EN CE MOMENT

CÉLÉBRITÉSIl y a 1 minute Il lâche la vérité : «J’ai déçu Mourinho. Ils pensaient que c’était mauvais pour moi, mais…»

CÉLÉBRITÉSIl y a 1 minute Cristiano Ronaldo a droit à une indemnité de millionnaire s’il est licencié

CÉLÉBRITÉSIl y a 2 minutes José Mourinho écrase Lozano : «Je le jure. Celui qui se jette toujours par terre…»

ACTUALITÉIl y a 2 minutes Cristiano Ronaldo a rencontré Ten Hag après une polémique et a laissé une garantie

CÉLÉBRITÉSIl y a 2 minutes

Comments

comments