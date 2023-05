Il avoue : «Cristiano et Messi ont reçu des insultes homophobes et de déficience intellectuelle…»

Le président de la Liga a commenté la polémique autour de Vinícius Júnior et a rappelé que les insultes ont toujours été une constante dans le football espagnol.

Javier Tebas a eu recours, ce jeudi, aux exemples de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour expliquer les attaques racistes successives dont Vinícius Júnior est la cible.

En conférence de presse, le président de la Liga a rappelé que les joueurs motivent toujours les «attaques» des supporters rivaux, assurant qu’il a œuvré pour mettre fin à ce type d’infraction venant des tribunes.

«Nous sommes très conscients de ce qui se passe et nous sommes très concentrés sur la lutte contre le racisme. En fait, pas seulement contre le racisme… Pourquoi Vinícius est-il la cible d’insultes ? Parce que c’est un grand joueur», a commencé par dire Tebas, aux journalistes, en passant.

«C’est important d’avoir cette perspective. Les grands joueurs, comme Cristiano Ronaldo et Messi, sont ceux qui reçoivent le plus d’insultes. L’un pour les thèmes homophobes, un autre pour la déficience intellectuelle. Pourquoi ? Parce que ce sont de grands joueurs et motivent cette malice humaine à allez-y pour l’insulte», a rappelé le président de la Liga.