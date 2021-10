Inaki Williams ” je choisis de jouer pour l’Espagne pour éviter de trahir ma culture…”

L’attaquant de l’Athletic Bilbao, Inaki Williams, a versé de l’eau froide sur la perspective de jouer au football international avec les Black Stars du Ghana en prétextant qu’il ne se sentirait pas bien après un tel choix.

Des développements autour de cette affaire, Williams a révélé les raisons de sa décision de jouer pour l’équipe nationale espagnole plutôt que pour le Ghana. En faisant part de ses raisons, Williams a déclaré que bien qu’il y ait de l’amour pour le Ghana, il se sent plus natif espagnol de la région basque.

Sur le choix qu’il entrain de faire, le joueur qui parle le Twi, une langue nationale au Ghana, a déclaré au journal au Guardian que « Je suis reconnaissant au lieu où j’ai grandi et devenu qui je suis. Le Ghana a essayé de me convaincre, mais je suis né en Espagne, à Bilbao. Je n’oublierai jamais mes racines familiales, mais je me sens basque et je ne peux arnaquer personne. Je serais à l’aise avec le Ghana, j’en suis sûr, mais je ne devrais pas être là… ».

Williams est né en Espagne de parents ghanéens qui ont obtenu l’asile dans le pays il y a environ 27 ans. Il pense que choisir de jouer pour le Ghana plutôt que pour l’Espagne serait une trahison de sa culture et de son éducation. Bien que n’ayant pas été encore appelé pour jouer en équipe nationale espagnole, William espère qu’un jour il sera appelé.

