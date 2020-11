Infrastructures_sportives : Le ministre Claude Paulin Danho lance les travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny

Le ministre des Sports, Claude Paulin Danho, a procédé, le vendredi 13 novembre 2020 à Abidjan, au lancement des travaux de réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau, d’un coût de 67,3 milliards de FCFA.

« Aujourd’hui, nous allons procéder à la rénovation profonde de ce stade mythique, le stade Félix Houphouët-Boigny. L’heure est venue de procéder à la réhabilitation de ce chef d’œuvre qui nous a été laissé par l’histoire », a déclaré Claude Paulin Danho.

Pour le ministre Claude Paulin Danho, la réalisation de l’ouvrage s’inscrit dans le cadre de la construction, l’équipement et la réhabilitation des infrastructures sportives devant abriter la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) de 2023.

Les travaux comprennent le terrassement général, la réhabilitation complète de l’aire de jeu en gazon naturel, la réhabilitation de la piste d’athlétisme, la mise en place d’une couverture complète en métalo-textile pour l’ensemble des gradins, la réhabilitation des locaux existants y compris des vestiaires, etc.

Le stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-Plateau couvre une superficie de 5,43 hectares et a une capacité de 34 000 places. Les travaux de reconstruction de l’infrastructure vont durer 18 mois. La rénovation de ce stade va modifier qualitativement l’environnement du Plateau et contribuera à créer de nombreux emplois au profit des jeunes.

GCC

