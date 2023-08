Dans la nuit de samedi à dimanche, Lionel Messi a remporté la Leagues Cup avec l’inter Miami, son premier trophée en Amérique. Il devient par la même occasion le joueur le plus titré de l’histoire du football.

Juste un mois après son arrivée en Floride, Lionel Messi a rapidement remporté son premier trophée avec l’Inter Miami. Lors de la finale de la troisième édition de la Leagues Cup contre Nashville, Messi a marqué le seul but de son équipe avant de remporter la victoire lors d’une séance de tirs au but époustouflante (1-1, 10-9 t.a.b).

La performance de Lionel Messi durant la compétition a été phénoménale. Il a terminé meilleur buteur et a même été élu meilleur joueur du tournoi. Son but en finale a été le point culminant de sa brillante participation, mais il n’était pas le seul moment mémorable. Qui peut oublier son coup-franc époustouflant face à Cruz Azul en fin de match ?

En remportant la Leagues Cup avec son équipe floridienne, Lionel Messi a également établi un nouveau record en devenant le joueur le plus titré de l’histoire du football. Il a ainsi égalé Dani Alves, son ancien coéquipier au FC Barcelone, avec un total de 44 trophées décrochés au cours de sa carrière. Bien que certains estiment que le latéral brésilien n’en a gagné que 43 en raison d’un comptage un peu flou.

Avec ses réussites au Barça, au Paris Saint-Germain et en équipe nationale d’Argentine et maintenant à l’Inter Miami, Lionel Messi a solidement établi sa domination historique et devrait continuer à accumuler les succès aux États-Unis, où il aura probablement l’occasion de soulever de nombreuses autres coupes dans les mois à venir.