J.O Paris 2024 : voici les primes faramineuses que gagnerons les médaillés d’or de l’athlétisme

La Fédération internationale d’athlétisme, World Athletics, a fait une annonce historique ce mercredi 10 avril 2024, en décidant d’offrir une prime aux champions olympiques participant aux Jeux de Paris 2024. C’est la première fois qu’une fédération internationale aux Jeux olympiques prend une telle initiative.

Cette décision révolutionnaire a été prise par le comité directeur de World Athletics. Désormais, tous les athlètes qui remporteront une médaille d’or en athlétisme lors des Jeux olympiques de Paris recevront une prime.

World Athletics récompense les médaillés d’or de l’athlétisme.

Alors que les médaillés olympiques reçoivent traditionnellement une prime de la part de leur pays ou de leur comité olympique, jamais une fédération internationale n’avait directement rétribué les sportifs médaillés.

Le montant alloué à cette initiative est impressionnant : un budget global de 2,4 millions de dollars, soit environ 1 467 123 360 fcfa. Chacun des 48 médaillés d’or prévus à Paris 2024 recevra une prime de 50 000 dollars, soit environ 30 565 070 Fcfa. Cette décision marque un tournant pour World Athletics et pour l’athlétisme dans son ensemble, mettant en lumière la volonté de donner plus de pouvoir aux athlètes et de reconnaître leur rôle crucial dans le succès des Jeux olympiques.

une première étape pour s’assurer que les athlètes bénéficient directement des retombées financières des Jeux olympiques

Sebastian Coe, le président de World Athletics, lui-même double champion olympique du 1 500 m, a souligné l’importance de cette décision. Il a expliqué que cette initiative était une première étape pour s’assurer que les athlètes bénéficient directement des retombées financières des Jeux olympiques.

De plus, World Athletics ne compte pas s’arrêter là : l’organisation prévoit d’étendre ces primes à tous les médaillés en athlétisme lors des Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.