Jean-Louis Gasset est le nouveau sélectionneur de la Côte d’Ivoire

Jean-Louis Gasset, 68 ans, a été choisi pour diriger l’équipe nationale de Côte d’Ivoire. Le technicien français aura la tâche d’emmener le plus loin possible les Eléphants lors de la CAN 2023 à domicile.

Jean-Louis Gasset aura comme adjoint Faé Emerse, ancien international ivoirien, ex-milieu du FC Nantes ou de Nice et actuellement entraîneur de l’équipe réserve de Clermont Foot.

Jean-Louis Gasset, ancien entraîneur de Saint-Etienne et Bordeaux, succède à son compatriote Patrice Beaumelle, dont le contrat était arrivé à échéance le 6 avril dernier. Idriss Diallo, le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), élu le 20 avril dernier, avait choisi de garder Jean-Louis Gasset dans une liste restreinte.

Jean-Louis Gasset a notamment été l’adjoint de Luis Fernandez au PSG et à l’Espanyol Barcelone. Jean-Louis Gasset avait débuté sa carrière de joueur à l’AS Béziers en 1974 avant de rejoindre les rangs du Montpellier HSC en 1975 où il finira sa carrière en 1985.

Jean-Louis Gasset devrait parapher un contrat d’une année, renouvelé si les Éléphants atteignent le dernier carré de la prochaine CAN. La Côte d’Ivoire a soulevé le trophée la dernière fois en 2015 en Guinée équatoriale sous la houlette d’Hervé Renard. Les Éléphants n’ont pas réussi à se qualifier pour la phase finale du prochain Mondial au Qatar l’hiver prochain.

