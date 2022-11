Jérôme Boateng condamné pour violences basées sur le genre

Le footballeur allemand devra verser 1,2 million d’euros à Sherin Senler, son ex-compagne, pour dommages et intérêts à la suite d’une série d’agressions physiques et psychologiques.Mauvaise nouvelle pour Jérôme Boateng. Le footballeur de l’Olympique de Lyon a été reconnu coupable de violences sexistes à l’encontre de Sherin Senler, son ex-compagne avec qui il a deux filles jumelles en commun, en raison d’une série d’agressions physiques et psychologiques lors de vacances dans les Caraïbes en 2018 après élimination de l’Allemagne lors de la phase de groupes de la Coupe du monde en Russie.La victime dénonce ces faits après avoir présenté à la Police une série d’ecchymoses et de blessures après ce qui s’est passé.

Le tribunal de Munich , qui a déjà rendu une condamnation indiquant ladite culpabilité, a ratifié sa résolution et, par conséquent, celui qui était international avec l’Allemagne devra payer un total de 1,2 million d’euros de dommages et intérêts pour le crime grave qu’il a commis.La sanction économique sera divisée en un total de 120 versements et il devra payer 10 000 euros par mois pendant les prochaines années jusqu’à atteindre le montant établi par la justice allemande.

Il n’ira pas en prison après les pressions du parquet

Boateng a eu la chance d’éviter une peine de prison, puisqu’il a été condamné en première instance à six mois de prison et à une amende de plus de 1,8 million d’euros.Cependant, le procureur, avant de prononcer la sentence, a demandé au juge d’instruction que le footballeur soit puni d’un an et demi de prison, mais sa demande a été rejetée.

La position de l’ancien joueur bavarois a toujours été la même puisqu’il a nié ces faits dans toutes les procédures judiciaires auxquelles il a participé et a assuré avoir été également victime de plusieurs agressions de la part de son ex-compagne, mais il n’y a pas suffisamment de preuves pour prouver ces allégations.

Après la confirmation de la peine, l’accusé a quitté les tribunaux accompagné de sa défense, mais n’a pas parlé avec les médias qui se trouvaient à proximité de cet endroit.

Comments

comments