«J’étais censé être footballeur professionnel», les regrets de Peter Okoye du duo P-Square

Artiste chanteur nigérian et membre du groupe P-Square, Peter Okoye n’a pas pu réaliser son plus grand rêve. En effet, le musicien nigérian, Peter Okoye et connu professionnellement comme artiste chanteur, membre du duo P-Square n’a jamais voulu chanter dans sa vie.

Selon lui, son rêve était de devenir un footballeur professionnel. Mais, il reconnait avoir trouvé très tôt le succès dans l’industrie musicale. « J’étais censé être un joueur de football ou un footballeur professionnel. Mais aujourd’hui, je suis reconnaissant d’être un musicien/artiste professionnel et à succès», a confié l’artiste nigérian.

Malheureusement, Peter Okoye regrette de n’avoir pas pu réaliser son plus grand rêve. « Lorsque la vie change la direction de votre avenir, il peut être amusant de voir où ces nouveaux horizons vous mènent. Mais je souhaitais quand même jouer au football. Que Dieu nous bénisse tous dans tout ce que nous faisons», a-t-il conseillé.

Visiblement, sur le plan professionnel, si l’artiste Peter Okoye avait la possibilité de faire marche arrière, il aurait fait sans hésiter.