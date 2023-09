Karaté et disciplines associées : La tête du président Fanny réclamée

Plusieurs clubs se sont retrouvés, le week-end dernier, dans un établissement scolaire, à la Riviera Bonoumin, pour dénoncer le bureau directeur de la Fédération ivoirienne de karaté do et disciplines associées (Fikda).

Selon eux, ils veulent empêcher le président, Aboubacar Fanny, président sortant, de briguer un troisième mandat à la tête de leur fédération. Et pour cela, les maîtres Taï Réné, Daouda Coulibaly, N’Guessan Ulrich, Gago Stéphane et Mary Traoré, tous affiliées à la Fikda, jurent d’enfiler leur kimono.

« Je précise qu’il est à son deuxième mandat et les textes en la matière sont clairs. Pas de renouvellement consécutif après deux mandats », a souligné Me Taï René (Ceinture noire, 7e Dan).

Ils ont le sentiment que le président Fanny ruse avec eux. « Quand on convoque une assemblée générale, il s’arrange pour que les choses ne se passent pas comme souhaité. Il fait en sorte que la rencontre avorte. Et jusqu’à présent, les textes ne sont pas toilettés. Comment voulez- vous qu’on organise une Ag élective dans ces conditions ?», se demande Me Taï.

Me Daouda Coulibaly (Ceinture noire, 5e Dan), lui, dresse un bilan catastrophique du président Fanny. « Son premier mandat du président n’a pas du tout marché et le deuxième a été catastrophique. Il n’y a pas eu d’activités durant toute la saison dernière… Son mandat est terminé depuis le 19 septembre 2023. Il est forclos », note-il.

Contrairement aux clubs dissidents, le président Fanny a tenu à faire une mise au point : « Les modifications apportées aux statuts et au règlement intérieur de la Fikda ne sont pas de ma propre initiative. La dernière modification en date de ces textes fondamentaux a été réalisée lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue, le dimanche 8 avril 2018, à l’amphithéâtre du lycée technique d’Abidjan. Cette assemblée générale avait enregistré la participation de 134 clubs affiliés sur les 190, soit une majorité écrasante de plus de deux tiers des clubs et devant un représentant du ministre des Sports. Alors de quoi parle-t-on ? ».

L’assemblée générale tant souhaitée aura lieu le 28 septembre.