Klopp se moque de la crise de Chelsea : «Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça…»

L’entraîneur de Liverpool souligne qu’il n’est pas possible, «simplement, de rejoindre des joueurs de haut niveau et de penser que tout fonctionnera».

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a avoué, ce samedi, dans une interview à la chaîne de télévision britannique Sky Sports, avoir suivi la crise sportive de Chelsea avec un mélange de «pitié»… et de réjouissance.

L’entraîneur allemand a souligné que, pour lutter pour des titres importants, il faut «engager les bons joueurs et construire une nouvelle équipe», alors les résultats des Bleus, après un investissement de plus de 600 millions d’euros, sont la preuve que rien n’est immédiat.

«Je suis un peu désolé pour Chelsea, pour être honnête, parce que ça ne va pas si bien. Je pense que c’est une équipe de haut niveau, mais d’un autre côté, c’est bien de voir que vous ne pouvez pas simplement rassembler les meilleurs joueurs et pense que tout ira bien.»

«Il faut construire une équipe, et c’est ce que les garçons là-bas ont sous-estimé, en donnant aux entraîneurs un travail presque impossible à accomplir. On ne peut pas avoir deux vestiaires et s’entraîner sur deux terrains. Il faut créer des relations et un esprit d’équipe», a-t-il poursuivi.

«C’est pourquoi il en était un peu content. Chelsea ira bien à la fin et sera incroyablement fort l’année prochaine, mais je les utilise comme exemple. Au plus haut niveau, vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Et nous n’allons pas les faire», a-t-il ajouté