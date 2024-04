Koumassi: Le trophée de la can 2023 présenté à la Mairie et aux populations dans une ambiance festive

Après la présentation du trophée de la CAN 2023 au Président de la République SEM Alassane Ouattara et aux institutions de la République, le bel objet d’art a été présenté, le vendredi 5 avril 2024, à la mairie de Koumassi (Partenaire de la FIF) et aux populations de cette commune.

Une forte délégation de la Fédération ivoirienne de football (FIF) conduite par son premier vice-président, Malick Tohé, est arrivée, le vendredi 5 avril 2024, à la mairie de Koumassi, avec le trophée de la CAN 2023 remportée par les Eléphants de Côte d’Ivoire.

Cette délégation a été accueillie par les responsables de la mairie avec à leur tête le Maire Toussaint Narcisse Balley, en présence de la Directrice générale en charge de l’Administration, Mme Dibi, représentant le Ministre Gouverneur Cissé Ibrahim Bacongo par ailleurs, ex Maire de Koumassi, des Chefs coutumiers, des guides religieux, de l’association des anciens footballeurs résidant à Koumassi avec à sa tête Aka Kouamé Basile, de la jeunesse communale et de plusieurs pensionnaires des différents centres de formation de football de Koumassi.

Cette sympathique cérémonie a commencé par une parade avec le trophée à travers la commune de Koumassi. Partie de l’hôtel communal (Nouveaux locaux de la mairie), la caravane a parcouru tous les quartiers et artères de la commune avant de revenir à son point de départ.

L’Honorable Kader Abdramane Ouattara et président du comité d’organisation qui a planté le décor de cette cérémonie avant de remercier et félicité la FIF pour avoir permis à la Côte d’Ivoire de décrocher sa troisième étoile.

Prenant la parole à la suite de l’honorable Kader Abdramane Ouattara, Malick Tohé a fait savoir qu’après la présentation du trophée à son illustre capitaine, le Président Alassane Ouattara ainsi qu’aux institutions de la République, Dame Coupe vient se présenter à son partenaire, la commune de Koumassi.

‘’Nous sommes devant vous pour fêter le sacre inoubliable des Éléphants footballeurs qui ont dû faire preuve de résilience tout au long de cette Can pour la remporter (…) Cette Can riche en tout est celle jamais organisée en Afrique (…) Cependant, cette victoire n’aurait jamais été possible sans la collaboration des communes dont celle de Koumassi. Le partenariat FIF-Mairie de Koumassi qui a permis de vendre des tickets d’accès aux states en est la parfaite illustration’’.

Il a aussi évoqué les différentes propositions dans les stades qui ont éloquemment poussé les Éléphants à se surpasser. Cette visite de remerciements et de présentation du trophée a donc tout son sens. Aujourd’hui, nous sommes venus vous confier et vous confirmer que le trophée est bel et bien en Côte d’Ivoire. Nous allons donc vous remettre ce trophée. Il est le symbole de votre engagement, de votre soutien, de vos prières durant l’organisation de la Can, grâce auxquels les Éléphants ont pu remporter ce trophée. Symbole de l’union de toute la Côte d’Ivoire’’.

Au nom du président Idriss Yassine Diallo, de son comité exécutif, des Éléphants, de leur staff technique, au nom de la FIF, il a exprimé sa plus profonde reconnaissance à la Mairie de Koumassi, à toute la population de Koumassi pour son investissement dans le domaine du football. ‘’Nous vous présentons ce trophée en signe de gratitude. Avec vous et avec votre soutien, on fera autant que l’Égypte, vainqueur de la Can à domicile en 2006 et qui a enchaîné en 2008 et 2010. Je compte sur vous’’, s’est-il adressé aux autorités de Koumassi.

L’organisation de la Can en Côte d’Ivoire était un défi. Et ce défi, nous l’avions relevé sur tous les plans

Pour sa part, le Maire de Koumassi, Narcisse Balley, s’est dit heureux de prendre la parole au nom du Conseil municipal et en son nom propre pour dire merci à toutes les populations de Koumassi ayant effectué le déplacement en grand nombre. ‘’Cela prouve que vous avez souhaité tant, la coupe. Elle est là. Votre coupe est là. Je voudrais dire à Monsieur le vice-président Malick Tohé représentant Monsieur Idriss Yassine Diallo, que l’organisation de la Can en Côte d’Ivoire était un défi. Et ce défi, nous l’avions relevé sur tous les plans’’, s’est-il réjoui, ajoutant que cette CAN a été le ciment de notre unité nationale.

Il a remercié les dirigeants de la FIF et en a profité pour rendre un hommage appuyé au Président de la République SEM Alassane Ouattara pour ‘’son leadership éclairé’’. ‘’Ce grand homme a mis les moyens à la disposition de la FIF et du COCAN pour la réussite de cette Can. Nous devons nous unir autour de lui pour parachever l’œuvre en 2025, au Maroc. Cette coupe reviendra encore en Côte d’Ivoire’’, a-t-il prophétisé.