Kylian Mbappe déterminé à aller voir ailleurs qu’au PSG

Alors que le Real Madrid est à la poursuite du jeune français Kylian Mbappe pour s’attacher ses services, le Paris St Germain n’a pas voulu laisser partir son prodige. Cependant, l’on apprend que le jeune attaquant a même refusé un contrat du PSG qui aurait fait de lui, le joueur le mieux payé du monde.

Kylian Mbappe est visiblement très déterminé à aller voir ailleurs qu’au PSG. Selon les informations, le club français, qui a refusé jusqu’à 220 millions d’Euros du Real Madrid pour le libérer, est également décidé à tout faire pour le garder dans ses rangs encore un moment. Le transfert du joueur étant désormais suspendu à cause d’un non accord jusqu’à la fin du mercato mardi, nous apprenons comment Paris a tenté de convaincre Mbappe de prolonger.

Selon un rapport du Parisien, l’équipe de Ligue 1 était prête à payer l’attaquant ultra-rapide d’un montant étonnant de 45 millions d’euros par an s’il acceptait de prolonger son contrat finissant jusqu’en 2024. C’est plus que ce que Lionel Messi et Neymar gagnent chaque année au PSG, ce qui devrait faire de Mbappe, le joueur le mieux payer du football dans le monde.

ivoirwebtv

Comments

comments