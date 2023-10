La colossale fortune du jeune retraité Eden Hazard

Le football, c’est fini pour Eden Hazard et l’ex-capitaine des Diables Rouges va pouvoir commencer à profiter d’une retraite dorée à l’âge de 32 ans. Sa fortune lui offre une base solide pour vivre ses passions dans le futur.

Selon Sportimize, le média spécialisé sports et business, le prodige belge disposerait d’une fortune estimée à plus de 100 millions d’euros. Elle se composerait de 4 éléments principaux :

° Ses salaires cumulés

En 2019, Eden Hazard a rejoint le Real Madrid dans un transfert retentissant en provenance de Chelsea, pour 130 millions de livres sterling, ce qui en a fait le transfert le plus cher de l’histoire du club madrilène. Au Real Madrid, Hazard a bénéficié de l’un des salaires les plus élevés du monde du football. Son contrat initial prévoyait une rémunération annuelle à près de 30 millions d’euros brut annuels.

° Des sponsors généreux

Outre ses émoluments, Eden Hazard a également profité de contrats de sponsoring lucratifs avec des équipementiers et marques comme bwin ou Ice Watcch. Un élément clé de sa stratégie de revenus.

° Des placements immobiliers judicieux

A ses salaires, primes et autres revenus publicitaires, il faut encore ajouter le rendement des judicieux placements boursiers et un patrimoine immobilier conséquent à Londres et Madrid.

° Des voitures de luxe

Fleuron de sa collection, une Lamborghini Aventador SVJ. Mais il possède également une Aston Martin Vanquish, une Audi R8 à moteur V10, une Mercedes AMG GTR , une Nissan GT-Ret une Nissan LEAF électrique

° Et sa reconversion?

Même s’il n’a encore rien dit ou décidé quant à son avenir, Eden Hazard dispose de plusieurs pistes dans le monde des affaires, des médias ou du football en tant que consultant ou ambassadeur.