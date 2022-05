la FIFA rejette le recours de l’Algérie contre le Cameroun

Samedi, la Fédération algérienne a rendu publique une lettre de l’instance internationale dans laquelle il était question du barrage qualificatif pour le mondial 2022.

En effet, après avoir remporté le match aller contre le Cameroun 1-0, les Fennecs ont été éliminés 2-1 du retour à domicile le 29 mars. Le Camerounais l’emportait grâce à un but inscrit à la dernière seconde de la prolongation par Karl-Toko Ekambi.

Deux jours plus tard la Fédération algérienne avait annoncé l’introduction d’un recours auprès de la Fifa et demandé à faire rejouer le match à cause de “l’arbitrage scandaleux” du Gambien Bakary Gassama.

Une demande à laquelle la commission des arbitres de la Fifa a opposé une fin de non-recevoir.

Après le match, le sélectionneur algérien Djamel Belmadi s’est plaint à plusieurs reprises de l’arbitrage de ce match en particulier et de l’arbitrage africain en général.

L’Algérie a vécu cette élimination de l’équipe des Fennecs comme un drame national. Certains supporters avaient même manifesté devants le siège de la Fifa à Zurich en Suisse.

Comments

comments